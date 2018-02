Intensiver Schneefall hat am Mittwoch in weiten Teilen Österreichs für Verkehrsprobleme, Stau und hängengebliebene Lkws gesorgt.

Laut ÖAMTC waren praktisch der gesamte Verlauf der Südautobahn (A2) betroffen, ebenso wie die Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz bis in die Südsteiermark. Schwere Unfälle blieben bis am Vormittag aus, im Großraum Graz herrschte Kolonnenverkehr.

© APA/BFVFB/WOLFGANG PATSCHOK

Vor allem die höhergelegenen Abschnitte der A2 machten Probleme, da Schwerfahrzeuge hängen blieben - etwa auf der Laßnitzhöhe, bei Gleisdorf-West sowie auf der Pack Richtung Kärnten. Bei Gratkorn nördlich von Graz ging es wegen der Schneemassen auf der Fahrbahn der A9 nur im Kolonnenverkehr weiter. Weiter südlicher, zwischen Gralla und Feldkirchen, kam es zu mehreren Auffahrunfällen. Die Radlpass Straße (B76) musste in der Früh wegen hängen gebliebener Lkw zwischen Stainz und Lannach gesperrt werden.

© APA/ÖA BFVGU

Probleme auf der A2 - Kettenpflicht auf Kärntner Bergstraßen

In Kärnten hat der Schneefall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben des ÖAMTC gab es vor allem auf der Südautobahn A2 praktisch durchgehend Schneefahrbahn, durch hängen gebliebene Fahrzeuge kam es immer wieder zu Staus, vor allem am Griffner Berg und im Packabschnitt.

© APA

Probleme gab es auch auf höher gelegenen Bergstraßen, für zahlreiche Pässe wie etwa den Wurzenpass wurde Kettenpflicht verhängt. Laut Rotem Kreuz hatten sich auch bereits einige Unfälle ereignet, mehrere Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für den Tagesverlauf war ein Nachlassen der Schneefälle prognostiziert.



Mehrere Feuerwehreinsätze nach Unfällen im Burgenland

Die winterlichen Fahrverhältnisse haben Mittwochfrüh für mehrere Unfälle auf Burgenlands Straßen gesorgt. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) gab es um die 20 Feuerwehreinsätze. Es handelte es sich zumeist um Fahrzeugbergungen. Betroffen war vor allem der Landessüden. Bei einem Verkehrsunfall in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) wurde eine Person leicht verletzt.



© APA