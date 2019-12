Was sich in den verwinkelten Gänge, hinter den dicken Mauern und der malerischen Umgebung von Schloss Mittersill über die Jahre zugetragen hat, könnte einen ganzen Roman füllen. Die wahrheitsgetreuen Geschichten erzählen von der dunklen Zeit des Nationalsozialismus, über Besuche von Hollywood-Größen und superreichen Adeligen, sowie der Transformation des Sehnsuchtsorts in ein Hotel.

1. Warum es eigentlich gar kein Schloss ist

Genau genommen ist das Schloss Mittersill nämlich eine Burg, die historisch eine bedeutende Rolle spielte. Die Burg liegt liegt etwa 160 m über der heutigen Stadt Mittersill im Salzburger Land. Sie schützte die strategisch wichtige Nord-Süd-Verbindung vom Pass Thurn zum Felber Tauern am Übergang über die Salzach. Die erste urkundliche Nennung liegt aus dem Jahr 1180 vor. Von diesem Zeitpunkt an nannten sich die Mittersiller Burgherren auch Grafen von Mittersill oder Pinzgau.



2. Wie der Erzstift Salzburg die Burg nutzte

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts kam Schloss Mittersill durch Tausch in den Besitz des Erzstifts Salzburg und wurde Sitz des Pflegers für den Oberpinzgau. Als Pfleger wurde damals ein leitender Beamter des Erzbischofs bezeichnet. Er hatte die Aufgabe Steuern einzutreiben, Recht zu sprechen und den militärischen Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Folglich war der Pfleger beim Volk nicht sonderlich beliebt. So wurde die Festung während der Bauernaufstände 1526 eingenommen und niedergebrannt. Doch der Salzburger Erzbischof lies die Befestigungen wieder ausbauen.

3. Hier endete die Jagd auf "Hexen"

Von der düsteren Zeit des Mittelalters zeugt auch der bis heute erhaltene Hexenkeller in der Burg. Genau dort mussten im 15. Jahrhundert Frauen, die als Hexe angeklagt wurden, auf ihren Prozess warten. Ebenfalls aus der gleichen Zeit stammen der Wehrturm und Wehrgang, der zur Bewachung des Schlosses diente. Hier findet man auch heute noch das eine oder andere Schießloch in den dicken Mauern. Die Kerker und Geheimwehe allerdings wurden über die Jahre verschüttet oder zugemauert.

3. So wurde die Burg zum Schloss

Erst im 1803 endete die Ära des Erzstifts Salzburg. 1880 wurde das historische Gebäude versteigert und gehörte fortan vermögenden Privatpersonen, die teilweise erhebliche Umbauten an ihrem "Schloss" durchführten.

4. Das Schloss als High-Society-Treffpunkt

In den 1930er Jahren erwarb Baron Hubert von Pantz, ein Unternehmer mit besten Verbindungen in adelige Kreise, das Schloss. Was nun folgte, war eine Hoch-Zeit: Adelige, Industrielle und Filmstars trafen sich im Schloss. Königin Juliana der Niederlande verbrachte sogar mehrwöchige Flitterwochen in der Schlossfestung.

5. NS-Wissenschaftler ziehen ein

Die NS-Herrschaft und der Anschluss im Jahr 1938 beendete diese Phase schlagartig. Die Schlossbesitzer verloren ihren Besitz durch "Arisierung". Unter der Patronanz der SS wurde das „Sven-Hedin-Institut“ zur wissenschaftlichen Erforschung Innerasiens gegründet. Die Leitung hatte SS-Hauptsturmführer Dr. Ernst Schäfer.Etwa 20 Wissenschafter, darunter der Botaniker Dr. Volkmar Vareschi und der Anthropologe Dr. Trojan waren wissenschaftlich tätig. Es sollen grandiose Schätze aus Tibet vorhanden gewesen sein, vermutlich NS-Beutegut, das nach dem Krieg spurlos verschwand.

NS-Herrschaft: Eine dunkle Zeit für das Schloss

Zur Verrichtung der anderen Arbeit wurde eines der drei KZ-Nebenlager im Pinzgau auf dem Schloss Mittersill eingerichtet. Es war ein Nebenlager des Hauptlagers KZ Mauthausen Es bestand bis zum 8. Mai 1945.

6. Das Schloss und der VIP-Shooting-Club

Nach dem Krieg wurde das enteignete Schloss von den rechtmäßigen Besitzern erneut übernommen, umgebaut und restauriert. Das Schlossleben blühte wieder auf. 1948 wurde auf Schloss Mittersill der "Sport & Shooting-Club", damals einer der exklusivsten Clubs der Welt, gegründet. Gäste wie Henry Ford II, Prinzessin Soraya, Gina Lollobrigida, Clark Gable Bob Hope und Rita Hayworth, König Faruk von Ägypten sowie der Herzog von Windsor gingen ein und aus.



Die Coco Chanel-Suite im Schlosshotel erinnert an den prominenten Stammgast

7. Coco Chanel lässt sich inspirieren

Ein weiterer Stammgast aus jener Zeit war die Designerin Coco Chanel. Die Bergwelt, die Gastfreundschaft und der Charme eines heimischen Barons hatten es ihr besonders angetan. In Schloss Mittersill erzählt man sich auch, sie habe sich hier von der Arbeitskleidung eines Schlossdieners (alpenländischer Trachtenjanker mit den vier charakteristischen Taschen und der geflochtenen Borte) zu ihrer weltweit bekannten Chanel-Jacke inspirieren lassen.

Symbiose aus Historie und Moderne im Schlosshotel

8. Das Schloss wird zum Hotel

Im Dezember 2009 kam das Schloss erstmals in seiner Geschichte in Pinzgauer Hand. Das gesamte Gebäude wurde umfangreich renoviert und mit dem nötigen Komfort ausgestattet. So können Gäste heute das geschichtsträchtigen Ambiente einer Jahrhunderte alten Burg erleben und gleichzeitig den hohen Standard eines 4-Sterne-Superior-Schlosshotels genießen. Genau diese gelungene Symbiose aus Historie und Moderne brachte dem Schloss Mittersill im Jahr 2016 den Sterne Award "Hotel der Zukunft" ein. Und an prominenten Gästen fehlt es ebenfalls nicht: Der deutsche Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat schon mehrmals im Sommer sein Trainingslager im Salzburger Land auf Schloss Mittersill aufschlagen.