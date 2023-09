Schlimmste Regenfälle seit zwei Jahrzehnten in Neuseeland

In Neuseeland haben die Behörden wegen schwerer Überschwemmungen am Freitag die Evakuierung von rund hundert Menschen in der bei Touristen beliebten Stadt Queenstown angeordnet. Meteorologen zufolge fiel in Queenstown auf der Südinsel binnen 24 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat. Es waren zudem die stärksten Niederschläge innerhalb eines Tages seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Angesichts der Wassermassen in den Straßen der Innenstadt mussten einige Bewohner aus ihren Häusern fliehen, wie die Behörden weiter mitteilten. Mehrere Schulen wurden geschlossen.

Für Queenstown und den Bezirk Southland auf der Südinsel riefen die Behörden einen siebentägigen Katastrophenfall aus. Durch die weitverbreiteten Überschwemmungen wurden in der Region Straßen beschädigt. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.