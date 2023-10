Mein Besuch in Gaza

Im Jänner 1991 arbeitete ich als Außenpolitik-Chef des neu gegründeten Standard und beschloss, mitten während des Irak-Kriegs, nach Israel zu fliegen. Es war nicht nur journalistisches Interesse, sondern eher die Sorge um Verwandte und Freunde die mich nicht in Wien sitzen ließen, um über Nachrichtensendungen zu erfahren, was geschehen würde.

In Tel Aviv angekommen, mit dem Taxi auf der Fahrt ins Hotel, kam ich nicht weit. Eine Sirene stoppte den Verkehr, die Insassen der Autos versuchten, Gebäude zu finden, die ihre Bunker auch jenen öffneten, die rein zufällig in der Nähe waren. In diesen ersten Stunden in Israel lernte ich über die Gefahren der Raketen. Der damals noch einfache Raketenschutz über Tel Aviv identifizierte das feindliche Geschoss und zerstörte es in der Luft mit einer Gegenrakete.

Bunker

Ich saß mit etwa 20 Frauen und Männern auf langen Bänken im Bunker, sie schwiegen alle, keiner sagte auch nur ein Wort. Ich versuchte, mit meinem Nachbar, dem Taxifahrer, der mich hierher begleitete, ein Gespräch zu beginnen, doch er legte den Zeigefinger auf die Lippen und ermahnte mich zu schweigen. Plötzlich hörte ich einen lauten Knall. Die Frauen und Männer sprangen auf, klatschten, lachten und freuten sich. Nun stand ich völlig auf der Leiter - hätte man in Wien gesagt -, mir war völlig rätselhaft, warum jetzt alle so fröhlich auf den Knall reagierten.

Endlich erklärte mir der Taxifahrer, dass Sirenen eine Rakete ankündigen würde, die sich der Stadt nähert. Dann hätten alle noch Zeit, die Schutzräume zu erreichen. Ist die Rakete nahe genug, beginnt die Abwehr mit dem Abschuss, die nur effektvoll ist, wenn das feindliche Projekt hoch in der Luft getroffen wird und nicht am Boden explodiert.

Der Knall, auf den alle warten, bedeutet nicht, dass die Rakete ein Ziel in der Stadt erreicht hätte, sondern im Gegenteil, dass es hoch genug getroffen wurde. Gefährlich sei die Situation, wenn es keinen Knall gäbe, dann könnte die Rakete im Stadtgebiet aufprallen und explodieren. Ein paar Stunden später sah ich in den Straßen Trümmer von Raketen liegen, die manche Häuser getroffen, jedoch nur geringen Schaden verursacht hatten.

Abwehrsystem

Ähnlich, nur effektvoller und präziser arbeitet das neue Abwehrsystem "Iron Dome", das auch einen Schutz vor anderen Waffensystemen bietet, und von Ländern wie Saudi Arabien und Deutschland übernommen wurde. "Iron Dome" sind mobile Abwehrsysteme, die mehrere Raketen oder Geschosse gleichzeitig abwehren können.

Diesmal war dennoch alles anders. Feindliche Truppen überschritten die Grenzen zu Israel - ein 360 Quadratkilometer großes Gebiet mit zwei Millionen Einwohnern, blockiert und kontrolliert von Israel und Ägypten, sowohl auf dem Land als auch auf dem Meer - und konnten unbemerkt einen massiven und lang vorbereiteten Überfall ausführen. Die Antwort darauf wird das israelische Militär und die Geheimdienste noch lange beschäftigen. In Israel arbeiten drei Geheimdienste mit militärischen Strukturen. Der Mossad, vergleichbar mit der amerikanischen CIA, Shin Bet, der Inlandsgeheimdienst und der Militärgeheimdienst Amon. Die Direktoren der drei Organisationen bilden das "Komitee der Direktoren der Nachrichtendienste" (VARASH).

Parlament

Während meiner Zeit im Europa-Parlament von 1996 bis 2004 versuchte ich mehrere Male, die Knesset, das israelische Parlament zu besuchen. Mein Antrag wurde jedoch abgelehnt, da es damals keine offiziellen Beziehungen zwischen Österreich und Israel gab. Bis es mir über komplizierte, private Kontakte gelang, einige Abgeordnete der arabischen Parteien Ra'am und Ta'al zu kontaktieren, die mich ins Parlament einluden. Sie zeigten mir den Sitzungssaal, führten mich im Parlament herum und organisierten ein gemeinsamen Mittagessen im Restaurant der Abgeordneten.

Natürlich war der Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel das wichtigste Thema. Doch in den Gesprächen klang schon damals die Sorge der Abgeordneten durch, dass ein mögliches Friedensabkommen vor allem wegen der in Gaza regierenden Hamas nicht möglich sei.

Sie luden mich nach Ramallah ein, dem Sitz der Autonomiebehörde, und zu Gesprächen mit Mitgliedern des "Palästinensischen Legislativrats", dem Parlament des Westjordanlands. Ein paar Monate später besuchte ich Ramallah, die Diskussionen waren einseitig und langweilig. Jeder Gesprächspartner wiederholte die Vorwürfe gegenüber Israel und ich bedauerte, überhaupt hierher gekommen zu sein. Bis ein Abgeordneter mich fragte, ob ich je in Gaza gewesen sei. Ich verneinte, und meinte, es sei fast unmöglich, Gaza zu besuchen. Er könnte es jedoch organisieren, doch es würde nicht billig und auch nicht ungefährlich sein. "Was ist die Gefahr?", fragte ich ihn. "Es gibt so viele radikale Gruppen, dass man nie weiß, wer einen zu entführen beabsichtigt, um dann gegen Lösegeld die Geisel auszutauschen", antworte er.

Korruption

Ich entschloss mich dennoch hinzufahren, über das Wie und Wann möchte ich hier nicht näher berichten. Zwei Männer begleiteten mich Tag und Nacht, ich musste "Schutzgeld" bezahlen und wurde in einem angenehmen Hotel in der Nähe des Strands untergebracht. Die Stadt Gaza und das Land in der Umgebung sind tatsächlich von Armut und Verzweiflung gezeichnet. Die Geschäfte sind fast leer, Strom und Wasser fehlen oft stundenlang, es herrscht eine Arbeitslosigkeit von 45 Prozent, und der Terror der Hamas verbreitet Angst und Schrecken. Doch dann gibt es diese "pockets of luxury" - wie manche es nannten - für die Elite des Landes, die mit der kontrollierten Vergabe von Spendengeldern ein Vermögen zusammenrafft. Villen in Strandnähe, volle Supermärkte, Hotels mit Schwimmbädern, Einkaufszentren, die sich nicht von Europa unterscheiden, machen den Alltag für eine auserwählte kleine Schicht erträglich. Die wenigen Restaurants sind voller gut gekleideter Gäste, Speisekarten mit allerlei Spezialitäten, während ein paar Straßen weiter Frauen verzweifelt auf die Verteilung von Trinkwasser warten.

Die Korruption kontrolliert alle Bereiche des Lebens. Die Infrastruktur durch Lkw wird von einem Hamas-Funktionär kontrolliert, das Mobil-Telefonnetz von einem anderen, die Medikamentenversorgung von einem dritten. Konkurrenz gibt es keine, die einzelnen Systeme sind Monopole unter der Kontrolle der Hamas, die sie nicht nur als Druckmittel gegen die Bevölkerung einsetzen, sondern damit auch extrem wohlhabend geworden sind. Dennoch erfreut sich die Hamas bei den Menschen vor Ort einer gewissen Beliebtheit durch gezielte Unterstützungen, soziale Einrichtungen und Verteilung von Geschenken an ihre Anhänger und Mitglieder. Die Organisation hat etwa 80.000 Mitglieder, davon 30.000 militärisch ausgebildete Terroristen und einem elitären, engen Kreis von 300 Männern.

Märtyrer

Einige Männer wurden mir vorgestellt als "innerer Kreis" der Hamas, keine Namen, Fotos waren verboten und sie ersuchten mich, die Location nicht zu beschreiben, baten mich jedoch, ihre Stellungnahmen und Botschaften überall weiterzugeben. Diese waren einfach: "Israel muss vernichtet werden. Wir wollen nicht als Botschafter des Friedens in die Geschichte eingehen, sondern als Krieger und Märtyrer. Der Tod ist ehrenvoller als der Frieden mit Israel."

Ich schwieg meistens während des Gesprächs, stellte zu Beginn noch Fragen, die jedoch ignoriert wurden, und sah mich schreienden, nervös und aufgeregten Männern gegenüber, die immer wieder aufsprangen, während sie redeten, ganz nah zu meinem Gesicht kamen, und mich an ein Erlebnis der Studentenzeit erinnerten, als wir gemeinsam LSD ausprobierten, und die Kontrolle über uns verloren.

Zurück in Tel Aviv sprach ich mit niemandem darüber, schrieb auch nichts. Geschockt von dem Hass, der Wut, der unkontrollierten Aggression wollte ich diesen Männern keine Bühne geben und das Erlebnis einfach nur vergessen. Bis zum Überfall auf Israel vor ein paar Tagen. Dann erinnerte ich mich an die Männer der Hamas, ihre Gesichter, ihren grenzenlosen Hass und ihre hysterisch wütende Sprache und Gestik.