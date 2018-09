Michelle gewährt nur selten private Einblicke. Doch bei dem neuen Mann an ihrer Seite macht sie eine Ausnahme. Die Schlagersängerin Michelle teilt ihr Liebesglück ganz offen in sozialen Netzwerken. Dabei überrascht sie nun mit einem halbnackten Pärchen-Selfie.

Drei Kinder von drei Männern und zwei gescheiterte Ehen hinterließen ihre Spuren. Die letzten Jahre verbrachte die 46-Jährige Schlager-Queen ohne Mann an ihrer Seite. Das ist nun vorbei. Sie verbringt viel Zeit mit ihrem Neuen Karsten Walter. Der dunkelhaarige Sänger der Band Feuerherz und ganze 21 Jahre jünger als Michelle.

Liebes-Schnappschuss sorgt für Aufregung

Erst im Juli dieses Jahres hatte sie nach zahlreichen Spekulationen gegenüber Bernhard Brink in der MDR-Sendung "Die Schlager des Jahres" ihre Beziehung zu Karsten Walter bestätigt. Wie glücklich die ehemalige DSDS-Jurorin zu sein scheint, macht ihr neuer Liebes-Schnappschuss mehr als deutlich.

Schlagersängerin Michelle und der "Feuerherz"-Sänger Karsten Walter schweben aktuell auf Wolke 7. Auf ihrem Instagram-Account überraschte die sexy 46-Jährige ihre Fans jetzt mit einem äußerst nackten Paar-Selfie.

Michelle posiert halbnackt mit ihrem Freund Karsten Walter

Die ganze Welt soll an ihrem Glück teilhaben

Darauf zu sehen: Michelle und ihr Freund Karsten Walter. Während der Musiker lediglich ein weißes Handtuch um die Hüften trägt, präsentiert sich auch Michelle lediglich in ihrer knappen schwarzen Unterwäsche. "Guten Morgen Welt!!!!!", schreibt die Blondine zu ihrem spärlich bekleideten Foto. Sichtlich vertraut schmiegt sich die Sängerin an ihren durchtrainierten Partner. Dass der Musiker mit seinen 25 Jahren um einiges jünger ist als seine berühmte Freundin, fällt bei dieser sexy Aufnahme gar nicht auf.

So reagieren die Fans auf die Beziehung

Ähnlich wie im Fall von Heidi Klum und Tom Kaulitz, die sich wegen ihres Altersunterschieds teils heftige Fan-Kommentare anhören mussten, stoßen auch Michelle und Karsten Walter nicht nur auf positive Meinungen. "Die Frau geht leider gar nicht sorry. Das du dich für solche Bilder hergibst echt traurig aber wenn es dir gefällt bitte [...]", wettert etwa ein User. "Bald wird die nächste Schlagzeile kommen. Die würde in etwa so klingen (Michelle ist schwanger mit 50). Bitte lass es nie geschehen", schreibt ein anderer.

Glücklicherweise sind nicht alle Fans dieser Meinung. Trotz eines Altersunterschieds von 21 Jahren wünschen vielen Anhänger dem Paar alles Gute. "Ihr seid ein tolles Paar...viel Glück euch beiden", "Ihr zwei süßen" oder "Ich bin froh das du liebe endlich dein Glück gefunden hast", lauten die Instagram-Kommentare.