Schlagersängerin Andrea Berg ist derzeit mit ihrem aktuellen Album auf Tour. Jetzt überrascht Berg mit einer Info zur Tour.

"Singen, tanzen, Spaß haben", das will Andrea Berg gemeinsam mit ihren Fans. Die Schlagersängerin fiebert einem heißen Konzertsommer 2019 entgegen. Bei dem Open Air Konzert in Aspach am 19. und 20. Juli wird Andrea Berg jedoch nicht nur alleine auf der Bühne stehen.

Andrea Berg: Ihre 5 Lieblingssongs

Wie die Schlagersängerin am Donnerstag verkündete, wird Maite Kelly einen Gastauftritt haben. "Meine liebe Freundin und Kollegin Andrea Berg hat mich gefragt, ob ich mit ihr bei ihren Heimspiel- Konzerten mitmachen möchte. Natürlich! Ich freue mich von ganzem Herzen auf zwei tolle Konzerttage mit Andrea und ihren Fans. Das wird ein ganz besonderes Erlebnis für mich", so Schlagersängerin Maite Kelly.

Andrea Berg hat einen neuen Fan: "Habe sie ins Herz geschlossen"

Die Vorbereitungen für die Konzerte laufen auf Hochtouren und Andrea Berg gibt immer mal wieder kleine Einblicke via Social Media.