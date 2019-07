Andrea Berg engagiert sich bereits seit vielen Jahren sozial. Am Donnerstag gab es dann einen besonderen Moment für den Schlagerstar.

Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald bekam zu seinem 40. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: Andrea Berg hatte am Donnerstagabend Menschen mit Behinderung, deren ehrenamtliche Helfer und Menschen, die sich in der Hospizarbeit engagieren, zu einem Konzert nach Aspach eingeladen. Menschen, die entweder in Einrichtungen in der Region des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald beheimatet oder in diesen Einrichtungen ehrenamtlich tätig sind. Rund 2.700 Menschen aus den Landkreisen des Naturparks – Heilbronn, Ludwigsburg, Hohenlohe, Ostalb, Rems-Murr und Schwäbisch Hall kam dafür nach Aspach.

„In die vielen begeisterten Gesichter geblickt und gespürt zu haben, mit welcher Freude und Leidenschaft die Menschen das Konzert erlebt haben, war für mich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Danke an alle Beteiligten für diesen unvergesslichen Abend“,sagte sich Andrea Berg. Sie und ihre Band verzichteten auf die Gage.

„Für Menschen mit Behinderung ist ein Konzertbesuch oft nicht so einfach möglich“, sagt Landrat Richard Sigel. „Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir so vielen Menschen eine Freude machen konnten und es gestern beim Konzert nur glückliche Menschen gab. Beim Heimspiel inklusiv haben alle gemeinsam gefeiert – ganz ohne Barrieren. Das war das Ziel dieser Geburtstagsfeier.

Andrea Berg engagiert sich bereits seit vielen Jahren sozial, insbesondere in der Hospizarbeit. Hierfür hat die Künstlerin im Jahre 2008 das Bundesverdienstkreuz am Bande vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler erhalten.

