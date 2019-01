Schlagerkönig Jack White ("Looking for Freedom") setzt auch bei seinem sechsten Kind auf die klassische Rollenverteilung. Windeln wechseln will er keinesfalls. "Das habe ich im Leben noch nicht gemacht und das werde ich auch jetzt nicht machen", sagte der 78-Jährige der Zeitschrift "Bunte".

Er sei immer der Meinung gewesen, dass die Mutter für das Kind verantwortlich sei. Der Vater müsse dafür sorgen, dass es allen gut gehe. Rollenklischees hin oder her freut sich der Sänger auf das erste gemeinsame Kind mit seiner vierten Frau Rafaella (33): "Ich bin superstolz, noch einmal Vater zu werden."

» Ich bin superstolz, noch einmal Vater zu werden «

© Imago

So wird das Baby heißen

Den Angaben zufolge ist Raffaela im achten Monat schwanger. Als Namen für das demnächst auf die Welt kommende Kind hat das Paar den Namen Maximilian gewählt.

Wer ist Jack White?

Jack White, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, hat bereits fünf Kinder - vier Töchter und einen Sohn. Er gilt mit mehr als einer Milliarde verkauften Tonträgern und über tausend selbst geschriebenen Liedern als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Berühmte Titel wie "Schöne Maid", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" und "Heute so, morgen so" stammen von ihm.

