Schlager schoss Leipzig zu Champions-League-Auftaktsieg

Mit seinem ersten Champions-League-Tor hat Xaver Schlager RB Leipzig zum 3:1-Auftaktsieg in Bern geschossen. Der ÖFB-Teamspieler ebnete dem deutschen Bundesligisten mit einem präzisen Distanzschuss zum 2:1 (73.) den Weg, der Ex-Salzburger Benjamin Sesko besorgte die Entscheidung (92.). Im zweiten Eröffnungsspiel der Fußball-Königsklasse 2023/24 trennten sich am Dienstag Milan und Newcastle United torlos.

Vor allem für die in der ersten Hälfte klar überlegenen Italiener waren es zwei verlorene Punkte. Rafael Leao vergab eine der wenigen klaren Einschussgelegenheiten, indem er sich für einen Ferslertrick entschied. Newcastle schrieb nur einen Schuss aufs Tor an.

Leipzig dominierte die Anfangsphase am Berner Kunstrasen nach Belieben, verpasste es aber nach der frühen Führung durch Mahamed Simakan (3.) nachzulegen. Meschak Elia vollendete einen sehenswerten Angriff der Schweizer mit dem Außenrist (33.). Er bestrafte damit die zunehmende Passivität der Gäste. Dass es dennoch Schlagers erst zweiten Treffer im 39. Pflichtspiel für Leipzig brauchte, lag auch am albanischen Schiedsrichterteam, das Xavi Simmons einen Elfmeter verwehrte. Schlager aber schlug nach einer Ecke im Rückraum lauernd mit einem Aufsetzer ins rechte Eck zu. Und Sesko besorgte im Konter in der Nachspielzeit den Endstand.