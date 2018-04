Im Semifinale der Fußball-Champions-League kommt es zum Schlager zwischen Bayern München, dem Club von David Alaba, und Real Madrid.

Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Die zweite Paarung lautet Liverpool gegen AS Roma. Spieltermine sind der 24./25. April und 1./2. Mai.

© APA/Martin Hirsch

Bayern und Real trafen zuletzt in der Vorsaison im Viertelfinale aufeinander. Damals hatten die Spanier auch dank umstrittener Schiedsrichter-Entscheidungen das bessere Ende für sich und holten später den Titel.