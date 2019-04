"Ich habe Andrea Berg 2016 kennengelernt und sie sofort in mein Herz geschlossen", schwärmt ein neuer Fan. Musikalische Unterstützung gibt es obendrauf.

Sie tut es schon wieder. Andrea Berg stürmt die Charts. Mit ihrem aktuellen Album "Mosaik" landet die Schlagersängerin auf Platz Eins der deutschen Album Charts. "Über zwei Jahre haben wir intensiv an "Mosaik" gearbeitet, nun darf ich es endlich hinaus in die Welt tragen und wir starten mit dem neuen Album gemeinsam durch", so die Künstlerin.

© BergRecords Andrea Berg nimmt ihre Fans mit auf eine "Mosaik"-Reise

Tourdaten

2018 widmete Andrea Berg nahezu komplett der Arbeit an ihrem neuen Album und der Vorbereitung der Mosaik-Live Arena Tour, die Ende November 2019 mit einem Doppelkonzert in Stuttgart startet. Berg wird im Rahmen Tour in weiteren 29 Städten zwischen 16.01.2020 und 28.03.2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Herzen ihrer Fans verzaubern.

» Habe Andrea sofort in mein Herz geschlossen «

Mit dem Duett "Ich bin wegen dir hier", gemeinsam mit Xavier Naidoo gesungen, überraschte die Schlagerkönigin ihre Fans. Bis zuletzt hielt sie den Song geheim. "Ich habe Andrea 2016 kennengelernt und sie sofort in mein Herz geschlossen. Nach unserem gemeinsamen Auftritt bei ihrem Open-Air in Aspach habe ich mich gefreut, als Andrea mich letztes Jahr gefragt hat, ob ich mit ihr einen Song für ihr neues Album singen möchte“, äußerte sich Xavier Naidoo.

© Tobias SCHWARZ / POOL / AFP Xavier Naidoo überreicht Andrea Berg 2018 einen Echo

"Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit: runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das Beste daraus - lasst uns keine Zeit verlieren, 2019 wird unser Jahr", so die Künstlerin.

