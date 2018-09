Für seine nährstoffreichen Kautabletten, die auch in kurzen Nächten für effektiven Schlaf sorgen sollen, hat Harvard-Absolvent Markus Dworak bei der deutschen TV-Show „Die Höhle der Löwen“ einen Rekorddeal ergattert. Mit einem geteilten Investment von insgesamt 1,5 Millionen Euro wollen die Juroren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel „Smartsleep“ unterstützen. Aber: Ist das Geld wirklich gut angelegt und hält das Produkt was es verspricht?

Die Schlafforscher der Harvard Universität behaupten mit „Smartsleep“ eine Innovation entwickelt zu haben. Der Erfinder greife selbst relativ häufig zu seinem Produkt, das in Form von Kautabletten zugeführt wird. Der Grund: „Der Wirkstoff kann seine Wirkung verlieren, wenn man ihn verflüssigt.“ Die dazugehörigen Mineralstoffe und Aminosäuren stecken in einer Art Drink

Was „Smartsleep“ bewirken soll

Die Erholung im Schlaf werde durch ihr Präparat unterstützt, um auch nach kurzen Nächten fitter und leistungsfähiger zu sein. Während viele gängige Schlafmittel den Schlaf künstlich beeinflussen und seine Funktion zum Teil sogar unterdrücken, soll das neue Präparat die natürlichen Erholungsprozesse im Schlaf unterstützen.

Das sagt der Experte zum Wundermittel

Stimmt nicht, behauptet Gerhard Klösch Schlafforscher der Universitätsklinik für Neuralgie der MedUni Wien. „Smartsleep tut nichts anderes als die Auswirkungen von wenig Schlaf, wie Müdigkeit oder Abgeschlagenheit, zu minimieren“, sagt er. Ein Schlafdefizit werde nur künstlich überbrückt, man glaube vielleicht man sei leistungsfähiger, ist es aber nicht.

Aus was setzt sich "Smartsleep" zusammen?

Die Hauptkomponente des kleinen Fläschchens mit den zwei Kautabletten im Deckel ist Creatin. Die Substanz komme aus dem Leistungssport. „Creatin beeinflusst den Adenosin-Stoffwechesel. Allerdings hat das nur eine kurzfristige Wirkung vergleichbar mit Koffein oder Red Bull“, erklärt Klötsch. Wirklich leistungsfähiger oder wie das Produkt verspricht „Fit im Schlaf“ werde man dadurch nicht. Untersucht wurde die Substanz an Ratten, wie aus namhaften Publikationen aus dem Jahr 2017 hervorgeht. Studien an Menschen in Zusammenhang mit Creatin und Schlaf gibt es bis jetzt noch nicht, so Klötsch.

» 'Smartsleep' ersetzt Schlaf in keiner Weise «

Schaden könne das Präparat nach Ansicht des Experten jedoch keinen anrichten. Die Zutaten sind alle transparent auf der Verpackung vermerkt und reichen von Mineralstoffen, über Zink, Eisen Magnesium bis hin zu Vitamin B. Das Produkt wird im Einzelhandel als Lebensmittel beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel gehandelt. „Es sind sinnvolle Inhaltsstoffe enthalten, jedoch keine Substanz, die das Einschlafen fördert.“

Schlaf-Hilfsmittel in Österreich der Renner

Kritisch sieht der Wissenschaftler, dass immer mehr Produkte auf Basis von Schlafmangel den Markt erobern. Dies sei der falsche Zugang. Er begrüße zwar, dass über das Thema ‚Schlaf‘ nachgedacht wird, im Zentrum sollte aber immer folgende Fragen stehen: Was ist guter, erholsamer Schlaf? Wie kann ich mein Schlafverhalten verbessern? Schlafe ich genügend Stunden? Kinder und Jugendliche sollen auf keinen Fall Präparate einnehmen. Stattdessen empfiehlt er ihnen acht bis zehn Stunden Schlaf.

Ebenfalls wichtig sei es 30 Minuten vor dem zu Bett gehen Stress und Ärger zu vermeiden. Fernsehen und Smartphone sind absolute No-Go’s wenn es um erholsamen Schlaf geht. Ebenso fetthaltiges Essen am Abend. Bessere Einschlafhilfen sind Lesen und Musik hören. Wer sein Schlafverhalten verbessern will, muss zur Ruhe kommen und ein persönliches Einschlafritual finden.