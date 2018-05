Schläger mit Bärenkräften verbog seine Handschellen

Ein Schläger mit Bärenkräften hat der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt Siegen viel abverlangt. Vier Beamte waren nötig, um den 25-Jährigen zu bändigen und ihm Handschellen anzulegen. Auch dann gab der Mann keine Ruhe und verbog die Handschellen, so dass sie sich mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen ließen. Die Feuerwehr musste kommen und sie aufsägen, berichtete die Polizei am Montag.

Gegen den Mann war laut der Mitteilung wegen mehrerer Gesetzesverstöße ein Platzverweis verhängt worden, dem er nicht nachkam. Als die Polizei ihn am Freitag in Gewahrsam nehmen wollte, wehrte er sich mit Schlägen und Tritten und deutete immer wieder mit Gesten an, dass er den Polizisten die Kehle durchschneiden wolle. Der Mann sei "augenscheinlich weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss" gestanden.