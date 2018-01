Schläge für Obdachlosen - Anklage gegen Wiener Polizisten erhoben

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Anklage gegen drei Polizisten wegen eines Übergriffs vom Juli vergangenen Jahres erhoben. Das berichtete orf.on am Dienstag. Einer der Beamten wird beschuldigt, einen Obdachlosen geschlagen zu haben, sein Kollege und ein Polizeischüler sollen das Fehlverhalten ignoriert haben. Sie werden sich demnach wegen Körperverletzung bzw. Amtsmissbrauchs verantworten müssen.

Schauplatz des Übergriffs war eine Betreuungseinrichtung in Wien-Penzing, die der nicht dort wohnende, aber randalierende Obdachlose partout nicht verlassen wollte. Auf einem später der Polizei zugespielten Video - ohne Ton - aus einer Überwachungskamera ist zu sehen, dass der Mann - offenbar auf Zureden nicht reagiert und die Beamten mehrfach vergeblich versuchen, ihn hochzuziehen. Daraufhin versetzt einer der Polizisten dem 55-Jährigen mit der flachen Hand zwei Schläge ins Gesicht versetzt. Sein Kollege sieht augenscheinlich weg.

Die beiden Beamten wurden von der Polizei suspendiert, Ermittlungen wegen Körperverletzung und Missbrauch der Amtsgewalt bzw. Missbrauch der Amtsgewalt durch Unterlassung wurden eingeleitet. Der Polizeischüler, der bei dem Vorfall etwas weiter weg stand, wurde in den Innendienst versetzt. Vorgeworfen wird ihnen, dass sie den Vorfall nicht gemeldet haben.

Der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft in dem Fall ist im Justizministerium geprüft worden. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest, berichtete der ORF.

