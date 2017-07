Wer Schimmelbildung in den eigenen vier Wänden vorbeugen will, der nutzt vor allem den Sommer zum Lüften. Richtig? Jein. Denn wer während der warmen Jahreszeit falsch lüftet, der macht die Sache nur noch schlimmer. Worauf Sie achten müssen, damit der Schimmel keine Chance hat.

Schimmel bildet sich vor allem während der Heizperiode. So die landläufige Meinung. Die allerdings so nicht stimmt. Denn auch der Sommer bietet beste Voraussetzungen für die Schimmelbildung, wie "MeineRaumluft.at" warnt. Der Grund: Trifft warme, feuchte Außenluft - wie es beim Lüften im Sommer meist der Fall ist - auf kühlere Stellen in den Räumen, bildet sich Kondensat. Dieses wiederum begünstigt den Wachstum von Schimmel.

"Im Sommer ist das Verhältnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor allem im Keller für Schimmelwachstum optimal. Wenn 'Schimmelnahrung' wie Bücher, Kleider, Schuhe oder anderes organisches Material im Keller und anderen Räumen gelagert wird, kann es zu explosionsartigem Wachstum kommen. Schimmelsporen vermehren sich zumindest einmal pro Woche, jeder Quadratzentimeter kann bis zu einer Million solcher Sporen bilden", so Joseph Strauss, Professor für Pilzgenetik von der Universität für Bodenkultur Wien.

© Richard Waller

Und weil Schimmel in Innenräumen nun mal eine Gefahr für die Gesundheit darstellt - er kann zu häufiger Müdigkeit und Kopfschmerzen bis hin zu Atemwegserkrankungen und allergischen Reaktionen führen -, gehört ihm ein Schnippchen geschlagen. Wie das auch an schwülen, warmen Tagen geht, erläutert die Plattform "MeineRaumluft.at".