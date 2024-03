Schilling weiß Norwegens EU-Status nicht - oder doch

Die Grüne Spitzenkandidatin für die EU-Wahl Lena Schilling hat sich am Sonntag via Social Media für ein "totales Blackout" quasi entschuldigt. Worum es geht: In der ORF-Satire-Sendung "Gute Nacht Österreich" war die Klimaaktivistin gefragt worden, ob Norwegen EU-Mitglied sei und hatte das nicht beantworten können. Vielmehr meinte Schilling: "Um Gottes Willen. Jetzt wird's peinlich."

Am Sonntag rückte sie aus, ihr Image wieder gerade zu rücken. Die Frage sei ihr am Rande des Bundeskongresses gestellt worden, wo sie zur Spitzenkandidatin gewählt wurde, erläuterte sie in einem Instagram-Posting: "Mein Kopf war absolut leer." "Natürlich" hätte sie normalerweise gewusst, dass Norwegen nicht EU-Mitglied sei. Nun versuche sie, die ganze Sache mit Humor zu nehmen, auch wenn es "extrem peinlich" gewesen sei.