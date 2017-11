Schießerei in Touristenviertel in Marrakesch - Ein Toter

Bei einer Schießerei in einem bei Touristen beliebten Viertel der marokkanischen Stadt Marrakesch sind ein Mensch getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden. Nach Behördenangaben wurde sie vermutlich Opfer einer gewaltsamen Auseinandersetzung unter Bandenmitgliedern. Der Angriff ereignete sich in einem Café. Ein Mann wurde demnach in den Kopf getroffen, er sei sofort tot gewesen.

Der Getötete wurde den Ermittlungen zufolge gezielt erschossen. Im Kugelhagel seien jedoch noch zwei weitere Menschen verletzt worden. Die Angreifer flohen auf einem Motorrad. Der Tatort befindet sich in einem belebten Viertel in der Nähe von mehreren Hotels.

Schießereien sind in Marokko, wo kaum Schusswaffen im Umlauf sind, sehr selten. In sozialen Medien im Internet verbreiteten sich daher sofort Spekulationen über einen möglichen Anschlag.