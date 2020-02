Susi Safer zog vom Schädelbruch mit Koma bis zur Diagnose Brustkrebs Schicksalsschläge immer magisch an. Und fand, als sie total am Boden war, das große Glück.

Als sie mit der Glatze von der Chemotherapie im Krankenhaus-Lift nach oben fuhr, stand neben ihr eine Hochschwangere und sie dachte: Es kann doch nicht sein, dass für sie alles beginnt und für mich alles endet. Die Werbeagentur-Chefin Susanne Safer überlebte, und obwohl ihre Ärzte das für unmöglich hielten, hat sie jetzt selbst ein wenige Monate altes Baby.

© Christian Maricic Susanne Safer mit Baby Karla

Als inspirierendes Beispiel dafür, wie sehr es sich lohnt, zu kämpfen, und für herausragendes Engagement gegen Krebs wurde sie bereits zur Krebsbotschafterin für die Krebshilfe Österreich ernannt. Jetzt richtet sie in ihrem Buch "Wenn dir das Leben Zitronen gibt,... - Wie ich komplett am Boden war und dabei das Glück fand"* über ihre unglaubliche Geschichte eine Botschaft an alle, die gerade Pech haben: Das Leben ist scheiße. Komm damit klar, und alles wird gut.

Für News.at hat uns Susanne Safer einen Einblick gewährt - ins Buch und in ihr Fotoalbum. "Schon in der Schule habe ich immer gehofft, dass es zumindest ein paar Bücher auf der Leseliste gibt, die man sich – damals noch – auf VHS ansehen kann."

Kapitel 1 – Wie machst du das!?

Ich liege im Spital. Mein Knöchel ist nach einer Downhill Partie in lauter kleine Stücken geteilt. Und ich dachte doch gerade noch, dass mir nie wieder irgendwas passieren wird…

© Susanne Safer

Kapitel 2 – Andere sammeln Briefmarken, ich Schicksalsschläge

Erklärung warum ich dachte, dass mir nie wieder was passieren kann.

Schädel-Hirn-Trauma mit 25

Finger abgerissen mit 30

Krebs mit 35, der wiederum ging einher mit dem Verlassen werden und der Info, dass ich keine Kinder bekommen kann.

© Susanne Safer

© Susanne Safer

© Susanne Safer

Hm. Verstehst du jetzt warum ich dachte, dass nie wieder was passieren wird ;)

Kapitel 3 – Warum man nicht alles hinterfragen darf

Weils nichts bringt. Man darf sich nicht das Leben durch schlechte Laune und Grübeleien vermissen. Schicksalsschläge fühlen sich größer und schlimmer an, wenn man nicht vom 1.Platz der Top-Positivistas startet. Also lieber immer gut drauf, damit man dann gerüstet ist für die bösen Momente

Kapitel 4 – Wieso du einmal Durchfall in Indien haben solltest

Jeder noch so peinliche Vorfall, jede noch so abgefahrene Geschichte ist besser als keine und Generationen werden wegen meiner Geschichte in Indien noch schmunzeln ;)

Was ist deine?

© Susanne Safer

Kapitel 5 - Das Leben ist scheiße. Ja, und!?

Je schneller du dich mit deiner miesen Lage abfindest, desto besser geht´s dir wieder gut. Und wenn du nicht mehr weiterweißt, dann sprich mit Freunden, Familie und zur Not dem Busfahrer drüber. Wichtig ist, dass es rauskommt.

Kapitel 6 - Wie man aus schlechter Stimmung eine Festival-MILF zaubert

Eine kleine Erfolgsgeschichte vom Tattoo bis hin zum Modelabel ;)

© Susanne Safer

Kapitel 7 – Die Geschichte vom Heinzi

Eine kurze Geschichte über wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie sehr man es Tag für Tag wertschätzen sollte

Kapitel 8 – Was hinterlasse ich der Welt?

Was passiert nach dem Tod? Wenn du gläubig bist, ist das einfach, oder eben nicht, je nachdem ob du brav warst oder nicht ;) Wenn du nicht gläubig wirst, ist es eine Frage die sich nicht so einfach beantworten lässt…

Kapitel 9 – Alle (vier) Wege führen zur Lebensfreude

Erstens: Offenheit und Neugier

Zweitens: Bleib kindisch

© Susanne Safer

© Susanne Safer

Drittens: Halte dich nicht an deine eigenen Regeln!

© Susanne Safer

Kapitel 10 – Ohne Freunde geht nichts

Ich habe die besten Freunde der Welt. Gesammelt und gehegt und gepflegt. Nora, Alex und Asselito und noch einen großen Haufen richtige geiler Menschen <3

Das ist die Geschichte mit dem Wald. So wie du rein, so auch raus und so. You remember. Also sei immer nett zu deinen Liebsten, sie sind dann immer für dich da. Wie und Guten, als auch in Schlechten Zeiten



© Susanne Safer

Kapitel 11 – Wenn nichts mehr hilft: Heul doch!

Ein ganzes Kapitel zu Ehren der Träne. Großartige beruhigende Stoffe werden im Körper freigesetzt, wenn man weint. Macht alles Sinn, und zeugt von Größe und nicht von Schwäche, wenn man in der „Öffentlichkeit“ weint.

Kapitel 12 – Warum du das Leben feiern und keine Party auslassen solltest

Feiern ist super, nicht feiern bringt nichts. Und wer weiß wer dir so über den Weg läuft bei deiner nächsten Party.

Kapitel 13 – Das große Glück kommt. Auch wenn du es anders erwartest

Ein lustiges Kapitel über einen Heiratsantrag, den keiner erwartet hatte und eine wilde Hochzeit in Belgrad.

© Susanne Safer

© Susanne Safer

Kapitel 14 - Wenn eine Tür zugeht, mach eine Weltreise

Wer sagt denn, dass es so läuft wie alle behaupten, dass es läuft. Wenn du keine Kinder bekommen kannst, dann überleg wie du dein Leben sonst mit bereichern kannst. Vielleicht ziehen wir doch einfach nach Australien, zu unseren Freunden?!

© Susanne Safer

Kapitel 15 – Und nach dem großen Glück kommt das große Wunder

Grad noch Australien in Planung und dann doch schwanger. Am 6.6.2019 wurde um 0.35 unsere wunderbare, pumperlgesunde Karla geboren. Wider aller Aussagen und Erwartungen. Wir haben dann an der „Diagnose: Keine Kinder“ doch noch gearbeitet und wurden belohnt.

© Susanne Safer

Zur Person

Susi Safer studierte Fotografie und betreibt seit fast zwanzig Jahren eine kleine Werbeagentur. 2010 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. 2013 erhielt sie den Leading Ladies Award Woman of the Year. Ebenfalls 2013 wurde sie in der Wiener Hofburg mit dem myAid Award für herausragendes Engagement gegen Krebs geehrt. Daraufhin wurde sie Krebsbotschafterin für die Krebshilfe Österreich.