Finanzminister Hans Jörg Schelling ist für das Amt des Eurogruppen-Chefs im Gespräch. Am Donnerstag äußerte er sich selbst dazu.

Über die Möglichkeit, dass Finanzminister Hans Jörg Schelling Vorsitzender der Eurogruppe werden könnte, haben sich die Europaabgeordneten uneins gezeigt. ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas sagte am Dienstag in Straßburg, jeder müsse Interesse daran haben, dass möglichst viele Österreicher in Spitzenfunktionen gelangen.

Eine Entscheidung falle Anfang Dezember. Die Meinungsbildung sei im Gang, aber noch nicht abgeschlossen, so Karas. Schelling hat laut Medienberichten die Unterstützung der EVP-Finanzminister für die Nachfolge des niederländischen Sozialdemokraten Jeroen Dijsselbloem als Eurogruppenchef.

» Bisher hat mich noch niemand gefragt «

Hans Jörg Schelling äußerte sich zu den Diskussionen am Donnerstag am Rande des Investment Day der RCM. "Bisher hat mich noch niemand gefragt, außer die Kollegen der Europäischen Volkspartei, da hat es Gespräche gegeben."

Karas hatte zuletzt seinen ÖVP-Parteikollegen Schelling wegen Österreichs Verhalten in Brüssel bei der Verschärfung der Bestimmungen gegen Steuervermeidung und Geldwäscherei kritisiert. Am Dienstag betonte Karas: "Das ist kein Match Karas gegen Schelling." Er wünsche sich aber, dass die EU-Staaten die Verhandlungen mit dem EU-Parlament nicht blockieren würden. "Ja, hier haben wir einen Meinungsunterschied", so der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament.

Der FPÖ-Europaabgeordnete Georg Mayer wollte sich am Dienstag in Straßburg nicht zu den Spekulationen um Schelling beteiligen. Schelling sei noch nicht nominiert, sagte er. Er wolle den Regierungsverhandlungen in Österreich nicht vorgreifen, so Mayer.

Schelling habe "offensichtlich nicht die große Unterstützung der Regierung", sagte die NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar. Sie würde sich aber freuen, wenn Schelling Eurogruppenchef würde. Mit seiner Haltung zu Steueroasen werde dies aber schwierig sein, so Mlinar. Die EU-Abgeordnete kritisierte, Österreich setze sich nicht für Transparenz im Rahmen der EU-Geldwäscherichtlinie ein.

Schelling als Europgruppen-Chef geeignet?

Die Grünen lehnen Schelling als Eurogruppenchef aus inhaltlichen Gründen ab, wie Delegationsleiter Michel Reimon und die EU-Abgeordnete Monika Vana am Dienstag in Straßburg sagten. Schelling "würde sämtliche Sozialsysteme in der EU kaputtsparen", so Reimon. Die EVP wolle eine solche Politik.

Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hält seinen Parteikollegen Finanzminister Hans Jörg Schelling "auf jeden Fall" als Eurogruppen-Chef geeignet. Vor Beginn des EU-Rats der Außen- und Verteidigungsminister Montag in Brüssel sagte Kurz, es sei eine "Auszeichnung für Schelling, dass er hier im Gespräch ist".