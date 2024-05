Schauspielerin Maria Bello heiratet Star-Köchin Crenn

Die US-Schauspielerin Maria Bello (57, "Prisoners") und die französische Chef-Köchin Dominique Crenn (59) haben sich am Wochenende das Jawort gegeben. "We did it!" (Wir haben es getan), schrieben die beiden am Dienstag auf ihren Instagram-Accounts zu Fotos von der Hochzeitsfeier im mexikanischen Bundesstaat Baja California. Das Paar - Bello in einer pinken Robe und Crenn im weißen Anzug - ließ sich unter anderem tanzend mit Blick aufs Meer ablichten.

An der Feier mit rund 140 Gästen hätten unter anderem die Schauspielerinnen Patricia Arquette und Mariska Hargitay sowie der Musiker Gavin Rossdale teilgenommen, berichtete die US-Zeitschrift "People" am Dienstag. Bello hat aus ihrer früheren Beziehung mit dem TV-Produzenten Dan McDermott einen erwachsenen Sohn. 2013 schrieb sie in einem Beitrag für die "New York Times" mit dem Titel "Coming out als moderne Familie" über ihre Beziehung mit einer Frau. Im Februar 2020 gab sie die Verlobung mit Crenn bekannt.

Die gebürtige Französin Crenn betreibt in San Francisco das Drei-Sterne-Restaurant "Atelier Crenn". 2011 war sie die erste Chef-Köchin in den USA, die vom "Guide Michelin" mit zwei Sternen geehrt wurde, 2018 kam der dritte Stern hinzu.