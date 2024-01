Schauspieler Ralf Moeller trainiert seit fast 47 Jahren

Schauspieler Ralf Moeller ("Gladiator", "The Scorpion King") will in seinem Leben "bis zum letzten Herzschlag" ins Fitnessstudio gehen. Er trainiere mittlerweile seit fast 47 Jahren, sagte der einstige Bodybuilder der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 65. Geburtstag. "Da werde ich jetzt auch nichts dran ändern. Im Gegenteil." Auch wenn Moeller einschränkte, dass es nun nicht "immer die schwersten Gewichte" sein müssten.

"Ich mache Wiederholungen", sagte er. "Aber auch noch mit Gewichten, die für andere wahrscheinlich schwerer sind als alles andere." Besser sei er eigentlich nie in Form gewesen.

Der Schauspieler, der als muskelbepackter Schwertkämpfer im Blockbuster "Gladiator" (2000) bekannt wurde, feiert am Freitag (12. Jänner) seinen 65. Geburtstag. Gebürtig stammt Moeller aus Recklinghausen und ist gelernter Schwimmmeister. Mittlerweile wohnt er in Los Angeles. Seit geraumer Zeit beschäftigt er sich mit veganem Essen und hat dazu auch ein Kochbuch herausgebracht.

Entsprechend seiner Ernährungsgewohnheiten sehen die Pläne zum Geburtstag aus. Der Ehrentag werde in Los Angeles in einem veganen Restaurant mit ein paar Freunden begangen. Da gebe es auch veganen Kuchen. "Auf jeden Fall wird der Arnold wieder da sein", sagte Moeller. "Der kommt wieder mit einer Kerze wie im letzten Jahr." Moeller ist mit Arnold Schwarzenegger (76, "Terminator") befreundet.