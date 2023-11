Schauspieler Jamie Foxx weist Belästigungsvorwürfe von sich

US-Schauspieler Jamie Foxx (55, "Ray") hat Vorwürfe von sexueller Belästigung abgestritten. Eine Sprecherin sagte am Donnerstag, dass der entsprechende Vorfall nie stattgefunden habe und nannte die vorgebrachten Anschuldigungen eine "sinnlose Aktion". 2020 habe die Frau bereits eine nahezu identische Klage in Brooklyn eingereicht und sei abgewiesen worden.

Eine nicht namentlich genannte Klägerin wirft Foxx laut US-Medien vor, im Jahr 2015 in einem New Yorker Restaurant mehrfach und ohne ihre Zustimmung ihre Brüste angefasst und ihren Intimbereich berührt zu haben. Er sei dabei betrunken gewiesen, heißt es in den Vorwürfen laut dem Sender CNN. "Die Vorwürfe sind heute nicht realistischer als sie damals waren. Wir sind zuversichtlich, dass sie erneut abgewiesen werden", erklärte die Sprecherin. Foxx beabsichtige, die Frau wegen übler Nachrede zur Verantwortung ziehen zu wollen.