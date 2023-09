Schauspiel-Legende Sophia Loren nach Hüftoperation wohlauf

Die italienische Schauspiel-Legende Sophia Loren, die nach einem Sturz am Sonntag an der Hüfte operiert worden ist, ist wohlauf. "Ich danke allen für die Nähe und Zuneigung, die sie mir entgegenbringen. Es geht mir besser, ich muss nur noch etwas Rehabilitation betreiben und mir eine Auszeit nehmen", sagte die 89-Jährige laut italienischen Medien.

Der Manager der Schauspielerin, Carlo Giusti, bestätigte, dass die Operation "sehr gut" verlaufen sei. "Die Operation war perfekt. Jetzt hat Sophia bereits mit der Rehabilitation begonnen, sie wird sich ein wenig ausruhen müssen, aber zum Glück geht alles gut", so Giusti.

Loren war am Sonntag in ihrem Haus in Genf in der Schweiz gestürzt. Dabei hatte sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen. Die Schauspielerin hatte erst vergangene Woche ihren 89. Geburtstag gefeiert. Zu Lorens bekanntesten Filmen gehören "Hochzeit auf Italienisch" und die Hollywood-Komödie "Hausboot". Für die Hauptrolle in "Und dennoch leben sie" erhielt sie einen Oscar.

Eigentlich wurde Loren am Dienstag in der süditalienischen Stadt Bari erwartet. Dort hätte sie Ehrenbürgerin werden und das mittlerweile vierte Restaurant unter ihrem Namen eröffnen sollen. Auf der Homepage der Restaurantkette wurde bekanntgeben, dass die Eröffnung wegen des Sturzes verschoben werden musste.