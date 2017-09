Zwei Spanier haben an einem Strand auf Mallorca einen stinkenden Schatz gefunden: Die jungen Männer seien in Porto Cristo im Osten der Insel zufällig auf knapp eineinhalb Kilogramm Ambra gestoßen, berichtete die "Mallorca Zeitung" am Donnerstag. Die stark riechenden, wachsartigen Klumpen aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen waren lange eine wichtige Substanz in der Parfümindustrie.

Heute benutzen Parfümeure zwar meist günstigere, synthetische Essenzen, aber für einige extrem teure Düfte wird Ambra weiterhin verwendet. Wegen seiner Seltenheit werde es noch heute zu Preisen von mehreren Zehntausend Euro pro Kilo gehandelt, hieß es.

"Wir konnten es erst nicht glauben. Wir haben mehrere Tests durchgeführt", zitierte das Blatt den Pizzabäcker Soufian Akrach aus Andalusien. "Es ist, als ob wir im Lotto gewonnen hätten." Er sei ein großer Fan von Natur-Dokumentarfilmen und habe deshalb relativ schnell erkannt, dass es sich um Walfisch-Ambra handeln könnte, so der glückliche Finder.