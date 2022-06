Schallenberg trifft in Slowenien neue Außenministerin

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag nach Ljubljana zu einem Treffen mit der neuen slowenischen Außenministerin Tanja Fajon. Im Mittelpunkt des Besuches werden die bilateralen Beziehungen, Europapolitik, die Lage in der Ukraine sowie das Thema Westbalkan stehen, hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium. Schallenberg soll im Rahmen seiner Visite auch mit dem neuen slowenischen Premier Robert Golob und Staatspräsident Borut Pahor zusammentreffen.

Der Außenminister ist der erste offizielle ausländische Gast seit dem Amtsantritt der neuen links-liberalen slowenischen Regierung am 1. Juni. "Wir pflegen mit Slowenien eine großartige Nachbarschaft und enge Freundschaft. Uns verbindet nicht nur die geografische Nähe, sondern auch eine Vielzahl gemeinsamer Interessen auf europäischer Ebene, für die wir weiterhin gemeinsam eintreten werden", sagte Schallenberg im Vorfeld seiner Reise. Wie er hinzufügte, freue er sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen slowenischen Außenministerin.

Die neue Regierung will Slowenien europapolitisch wieder näher an den Länder von Kerneuropa orientieren - anstatt an Ungarn und Polen, die zu den Verbündeten der Vorgängerregierung des rechtskonservativen Ex-Premier Janez Janša zählten. Von Österreich wünscht sich Sloweniens Regierung eine Notifizierung der Rechtsnachfolge Jugoslawiens durch Slowenien im österreichischen Staatsvertrag.