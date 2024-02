Schallenberg beginnt Nahost-Reise in Israel

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bricht am Dienstag zu einer viertägigen Nahost-Reise auf, die ihn nach Israel, Palästina, Jordanien und in den Libanon führen wird. Erster Programmpunkt ist am Dienstagnachmittag ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz in Tel Aviv. Dort wird Schallenberg am Abend auch mit Gilad Korngold sprechen, dem Vater der israelisch-österreichischen Geisel Tal Shoham.

Die Reise findet vor dem Hintergrund von indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha statt. Es wird erwartet, dass Schallenberg die Solidarität Österreichs mit Israel bekräftigen, aber auch zum Schutz der Zivilbevölkerung beim militärischen Vorgehen im Gazastreifen aufrufen wird. Trotz massiver Kritik im In- und Ausland hält die israelische Regierung an ihren Plänen fest, auch die Grenzstadt Rafah einzunehmen, in die sich hunderttausende Bewohner des restlichen Gazastreifens geflüchtet hatten. Auch die klare Absage Israels an eine Zwei-Staaten-Lösung sorgt für Irritationen selbst bei seinen engsten internationalen Verbündeten, zu denen auch Österreich gezählt wird.

Am Mittwoch absolviert Schallenberg Termine in Jerusalem, dem palästinensischen Verwaltungszentrum Ramallah und der jordanischen Hauptstadt Amman. In Ramallah will er den scheidenden palästinensischen Premier Mohammed Shtayyeh treffen, in Amman Außenminister Abdallah Bou Habib. Am Donnerstag will er in der libanesischen Hauptstadt Beirut die Militär- und Regierungsspitze des Landes sowie den Kommandanten der UNO-Truppe UNIFIL treffen, an der auch das Bundesheer mit rund 180 Soldaten beteiligt ist. Am Freitagvormittag wird der Minister wieder in Wien erwartet.