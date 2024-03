Schallenberg trifft zentraleuropäische Außenminister

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt am Dienstag an einem Treffen der fünf zentraleuropäischen Außenminister, der sogenannten "Central 5", in Ljubljana teil. Die Außenministerin Sloweniens (Tanja Fajon) und ihre Amtskollegen aus Tschechien (Jan Lipavský), Ungarn (Péter Szijjártó), Slowakei (Juraj Blanár) und Österreich werden über Nahost und den Ukraine-Krieg beraten. Das Format Central 5 zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geht auf die Covid-Pandemie zurück.

"Während der Pandemie aus der Not geboren, ist die enge Zusammenarbeit über Grenzen hinweg nach wie vor wichtig. Denn gerade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft spüren wir die Auswirkungen der geopolitischen Krisenherde um uns", sagte Schallenberg laut einer Aussendung im Vorfeld des Treffens, das nun bereits zum elften Mal stattfindet. "Die Probleme unserer Nachbarn sind allzu oft auch unsere eigenen - Stichwort wirtschaftliche Entwicklung, illegale Migration oder Destabilisierungsversuche Putins am Westbalkan. Deshalb ist der Dialog mit unseren Nachbarn heute wichtiger denn je."

Vor dem Hintergrund der jüngsten massiven Angriffswelle auf zivile Infrastruktur in der Ukraine werde Schallenberg die Notwendigkeit betonen, als zentraleuropäische Nachbarn zusammenzuarbeiten, um die gemeinsamen Werte zu verteidigen. Zudem werden die Außenminister die Annäherung der Westbalkan-Staaten an die EU als gemeinsame Priorität sowie die Bekämpfung der illegalen Migration als wichtigen Bereich der grenzüberschreitenden Kooperation besprechen. Am Dienstagnachmittag wird Außenminister Filip Ivanović aus Montenegro zu dem Treffen der Central 5 stoßen.