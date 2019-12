Die ewig junggebliebene und eitlePop-Ikone Madonna, kennt das Problem nur zu gut. Nicht ihr gepflegtes Gesicht oder ihr athletischer Körper, verraten ihr wahres Alter, sondern ihre Hände.

Diese Tatsache stört sie so sehr, dass sie bei öffentlichen Anlässen inzwischen nur noch mit Handschuhen anzutreffen. Damit es Ihnen nicht auch so ergeht, haben wir vorbeugende Maßnahmen gesammelt, mit denen Sie die Hautalterung IIhrer Hände zu großen Teilen bändigen können.

1. Weniger Seife verwenden

In der Erkältungszeit ist häufiges Händewaschen ein Muss. Nur so wird kann man sich gegen Bakterien und lästige Infektionen schützen. Für die Hände ist das weniger gut. Denn an den Händen hat der Mensch wenig Talgdrüsen und kaum Fettgewebe. Die Konsequenz: Die Haut trocknet schnell aus und bildet frühzeitig unansehnliche Furchen. Ein Effekt, der durch häufiges Händewaschen zusätzlich verstärkt wird. Tipp: Lieber sparsam mit Reinigungsprodukten umgehen und milde Waschlotionen mit rückfettenden Zusätzen nutzen.

2. Hände brauchen Sonnenschutz

Klar im Winter ist das weniger Thema. Aber vielleicht planen Sie ja schon die nächste Reise in den Süden? Dann sollten Sie dringend an Sonnenschutz denken. Denn auch Ihre Hände nehmen Ihnen exzessive Sonnenbäder übel. Die Strahlen führen in der Haut zur Bildung von freien Radikalen, welche die Bildung von Collagen beeinträchtigen. Die Folge: Falten und die gefürchteten Altersflecken. Tipp: Bei jedem Sonnenbad also auch die Hände gut einreiben – gerne mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Im Alltag täglich morgens Handcreme mit Lichtschutzfaktor auftragen.

3. Kartoffeln schälen mal anders

Es ist nicht die beliebteste Arbeit in der Küche, aber für die Verjüngung der Hände ist es gut. Denn die Stärke der Kartoffel mit ihrern Mineralien und Vitaminen wirkt wahre Wunder. Einfach die Hände regelmäßig mit rohen Kartoffeln (übrig gebliebenen Scheiben oder Schalen) einreiben und Sie versorgen Ihre Hände optimal mit Feuchtigkeit und glätten Knitterfältchen. Tipp: Gekochte und gepellte Kartoffeln zerstampfen und mit etwas Olivenöl zu einem Brei verrühren. Die noch warme Masse großzügig auf die Hände auftragen und Einweg- oder Baumwollhandschuhe überziehen. Die DIY-Maske nach etwa 20 Minuten kalt abspülen.

4. Regelmäßig peelen

Neben der Kartoffelschalen-Kur sollten Sie regelmäßig ein Peeling anwenden. Tipp: Setzen Sie auf spezielle Produkte für die Hände mit Meersalz und Traubenkernöl. Einfach damit die Hände waschen. Reinigt, peelt und pflegt in einem.

5. Extremdiäten vermeiden

Dünn sein macht nicht unbedingt schönere Hände. Wer – wie übrigens viele Stars – kein Gramm Fett mehr am Körper hat, hat auch keine natürlichen Fettpolster, die Altersfalten verbergen können. Hände können auch schneller alt und knochig wirken bei Fitnessfreaks, die exzessiv Gewichte stemmen. Tipp: Auf das Mittelmaß kommt es an. Diäten und Fitness sind erlaubt, es sollte aber nie zu extrem werden.

6. Das Schlafritual beachten

Was man für sein Gesicht macht, gilt auch für die Hände. Daher: Jeden Abend vor dem Schlafengehen auch die Hände eincremen. Tragen Sie darunter ein Handserum auf, denn es enthält eine noch konzentriertere Ladung an Wirkstoffen. Setzen Sie gegebenenfalls auf Produkte, die Pigmentflecken aufhellen. Tipp: Übrigens, jede noch so billige Handcreme tut mehr für eine verbesserte Elastizität, als Sie vielleicht meinen

7. Endstation Laser

Wenn alles nicht mehr Hilft und Sie sehr unglücklich mit dem Erscheinungsbild Ihrer Hände sind, muss der Profi ran. Die Arbeit mit einem sogenannten Ruby-Laser ist die einfachste Methode gegen Altersflecken und hat sich inzwischen bewährt. Einzelne Flecken werden sozusagen weggebrannt – dank lokaler Betäubung bleibt die Prozedur aber schmerzfrei.Tipp: In den ersten Wochen sollten Patienten noch die Sonne meiden, da die junge Hautschicht noch sehr empfindlich ist.

