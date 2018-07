Das deutsche Topmodel Heidi Klum sieht auch mit über 40 noch natürlich schön aus - und steht zu ihren Fältchen. Ihren strahlenden Teint verdankt sie einer recht simplen Beauty-Routine, wie sie nun gegenüber dem TV-Sender E! Entertainment verriet.

"Ich mache nicht sehr viel", sagte Klum am Rande einer Veranstaltung in Miami. Feuchtigkeit spende sie mit dem "Buttermilk Moisturizer" von Mario Badescu. "Und ich mache Peelings." Ihr Produkt namens Aapri kaufe sie im Drogeriemarkt.

Ihr Lieblingsprodukt kauft Heidi im Drogeriemarkt

"Ich denke, dass es sehr gut ist, zweimal wöchentlich zu exfolieren. Es sorgt dafür, dass sich die Haut immer wieder erneuert." Auch Sonneschutz gehöre zu ihren wichtigsten Beauty-Produkten. "Ich liebe die Sonne und bin überzeugt, dass es gut ist, Vitamin D zu tanken, aber man muss wirklich Sonnenschutz tragen."

» Ihr müsst nicht schichtenweise Make-up auftragen «

Ihren Töchtern habe sie den Rat gegeben, sich nicht mir Make-up zuzukleistern. "Ich habe zu ihnen gesagt 'Ihr seid schön, so wie ihr seid. Ihr müsst nicht schichtenweise Make-up auftragen. Es ist schön, wenn man eure Haut sehen kann'", so die Mutter zweier Töchter und zweier Söhne. Sie selbst trage in ihrer Freizeit sehr wenig Make-up.

Videoempfehlung: