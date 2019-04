Liebäugeln Sie vor dem Sommer mit einer neuen Haarfarbe? Dann haben Sie die Qual der Wahl. . 2019 geht der Trend zu natürlich schönem, von der Sonne geküsstem und teils in bunten Farben sanft leuchtendem Haar.

Haar-Trend Nummer 1: "Chocolate Cake Hair"

Bei diesem Farbton werden die Haare in Schokobraun gefärbt, das mit karamellfarbenen Highlights aufgepeppt wird. So erinnert das gesamte Haupthaar an einen Marmorkuchen. Der Trend kommt übrigens aus den USA und wird auf Instagram bereits mit dem Hashtag #chocolatecakehair gefeiert.

Haar-Trend Nummer 2: „Cinnamon Sugar Crunch“

Besonders lecker klingt der zweite Trend: „Cinnamon Sugar Crunch.“ Den hat Stylistin Kristina Cheeseman aus den USA ins Leben gerufen. Die helle Trendfarbe geht von einem erdbeerblonden Ansatz mit pastellfarbenen Highlights in einen helleren, ausgewaschenen und pastelligen Aschblondton über. Das Praktische daran: Die Farbe sieht nicht nur frühlingshaft aus, sie ist auch pflegelicht. Je nach Naturhaarfarbe darf sie gern ein bisschen rauswachsen und sieht immer noch gut aus.

Haar-Trend Nummer 3: „Dirty Blonde“

Platinblond war zu Zeiten von IT-Girl Paris Hilton angesagt. Doch das ist längst passè. „Dirty Blonde“, also dreckiges Blond, ist heutzutage das Non plus ultra. Die Mischung aus Brünett und Blon wird in diesem Jahrdurch einen Stich ins Erdbeer-Blond – so wie bei Bella Hadid - aufgepeppt.

Haar-Trend Nummer 4: „Weißblond“

Die neue Staffel von "Game of Thrones" (GoT) wird aktuell ausgestrahlt und von Millionen Fans verfolgt. Der weibliche Star der Serie Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen sorgt endgültig für einen neuen Haartrend

Haar-Trend Nummer 5: „Kupferrot“

Und noch ein Haartrend entsprang der beliebten Fantasy-Reihe "GoT". Mit ihren Kupferroten Haaren verzauberte die Schauspielerin Sophie Turner alias Sansa Stark die Zuseher. Selbsterklärend also, dass 2019 wieder kupferrot gefärbt wird.

Haar-Trend Nummer 6: „Karamell"

Wer es lieber natürlicher mag, könnte mit dem zarte Naturton Karamell glücklich werden. Er schmückt in diesem Jahr die Köpfe all derer, die es natürlich hell und irgendwo zwischen Blond und Braun wollen. Karamell ist eine gute Variante für alle Aschblonden, die keine riesigen farbigen Sprünge machen möchten.

Haar-Trend Nummer 7: „Pastell"

Zugegeben, ein bisschen experimentierfreudig muss man für diesen Look schon sein. Wer Haare in zartem Rosa, Flieder, Koralle, Mint oder anderen Nuancen in Pastell haben möchte, muss nicht unbedingt färben - tönen reicht vollkommen. Allerdings gilt dies nur für Blondinen. Wer von Natur aus dunkle Haare hat, muss leider auf den Trend verzichten – oder einmal komplett blondieren.