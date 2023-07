Sarah Ferguson bekommt viel Zuspruch nach Brustkrebs-OP

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah "Fergie" Ferguson, erlebt nach ihrer Operation wegen Brustkrebs viel Zuspruch. "Es ist wirklich großartig - die Liebe, die ich von der ganzen Nation bekomme", erzählte die 63-Jährige in ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah". Es seien die "schönsten, schönsten Blumen" angekommen, auch Briefe und Karten.

"Das ist etwas, was mir auch absolut die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, weil ich die Menschen nicht hängenlassen will", sagte Ferguson in einer neuen Episode des Podcasts, den sie fortsetzen will. Sie fügte an: "Ich werde mich selbst auch nicht hängenlassen." Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge war bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden, dass Ferguson Brustkrebs in einem frühen Stadium hat. Im Podcast und bei Instagram rief sie dazu auf, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

"Im Moment erhole ich mich, aber ich möchte meine Geschichte in meinem Podcast teilen", schrieb sie am Donnerstag bei Instagram. Sie bedankte sich dort auch bei Ärzten, Krankenpflegern und medizinischem Fachpersonal. "Ich bin mehr als glücklich, dass ich Sie habe. Ich ermutige jeden, sich untersuchen zu lassen."Ferguson ist die Mutter der beiden Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Sie und Andrew, ein Bruder von König Charles III., hatten 1986 geheiratet und sich einige Jahre später getrennt.