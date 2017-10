Sarah Chvala, seit Juli amtierende Miss World Austria, startete das größte Erlebnis ihres bisherigen Lebens. Sie vertritt Österreich bei der Miss-World-Wahl und wird dafür einen Monat in China verbringen.

Vier Wochen voller neuer Eindrücke, Freundschaften, Auftritte und nicht zuletzt voller Vorbereitungen, Trainings und Coachings für das große Miss World Finale, das heuer am Samstag den 18. November 2017 über die Bühne gehen wird, erwarten die fesche Wienerin.

© MAC Sarah mit der Österreich-Fahne

Der internationale Einsatz als österreichische Vertreterin bei der Miss World Wahl zählt zu den absoluten Highlights der Miss Austria-Siegerinnen. Es gehört auch für die 24-jährige Sarah zu den größten Aufgaben, denn es geht längst nicht mehr nur um ein schönes Lächeln. Vier Wochen lang sind die 125 Missen aus der ganzen Welt im Einsatz, absolvieren Charityeinsätze, Shootings, Empfänge und repräsentieren ihre Heimatländer bei dem größten Show-Spektakel der Welt. Über zwei Milliarden Zuseher verfolgen die TV-Show weltweit.

Emotionaler Abschied von Familie und Freunden

Am Donnerstag um 8.00 Uhr am Flughafen Wien Schwechat wurde es ernst. Die letzten Koffer wurden abgegeben, die Mama nochmal gedrückt, dann noch schnell die letzten PR-Fotos und Interviews absolviert und schon ging es ab zum Flieger. Große Freude bei Sarah als ihr KLM Country Manager Guido Hackl mitteilt, dass ihr Flug für die Business Class upgegradet wurde - ein perfekter Start. "Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit mit so vielen Mädels, aus aller Herren Länder!", so Sarah Chvala. Ein Platz ganz weit vorne wäre für sie natürlich ein Traum, das gibt sie offen und ehrlich zu: "Ich werde mein Bestes und jeden Tag 120 Prozent geben!"

© MAC Sarah Chvala mit KLM Country Manager Guido Hackl

Unterstützung für eine Top-Platzierung erhält sie unter anderem von heimischen Designern und Firmen. Erika Suess schneiderte für Sarah eine Traumrobe für das große Finale, Glam Rock und Designer Claus Tyler statteten sie für alle Abendevents aus (Cocktail- und Abendkleider), Mikini designte sogar extra einen exklusiven Bikini, Silvia Schneider mit ihrer Marke Mademoiselle Schneider unterstützt mit Outfits ihrer aktuellen Kollektion und Gerry Eder stellte ihr handgefertigte Schmuckstücke zur Verfügung. Die Firma Deichmann steuerte jede Menge Schuhe bei.

© MAC Ganz schön viel Gepäck