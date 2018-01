Die Wiener Traditionsbar "Eden Bar" meldete vergangenes Jahr Insolvenz an. Nun gibt es neue Hoffnung auf eine Rettung.

Eine Traditionsbar mitten im Herzen von Wien und mit über 100 Jahre Geschichte meldete im Oktober vergangenen Jahres Konkurs an. Die Eden Bar war pleite. Der Betrieb wurde weitergeführt - "Wir haben wie immer geöffnet“

Inhaberin Michaela Schimanko reichte einen Antrag auf auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens beim Handelsgericht Wien ein und wie sich nun rausstellt: Mit Erfolg.

Wie der AKV am Mittwoch mitteilte, wurde der Sanierungsplan der "Eden Bar GmbH" angenommen.

Die Gläubiger erhalten insgesamt eine Quote von 55%, zahlbar wie folgt:

Barquote in Höhe von 20% erliegt am Massekonto;

12% bis 30. Juni 2018;

23% bis 31. Dezember 2018.

Die anerkannten Gesamtverbindlichkeiten betragen 491.224,70 Euro.

Kein Krawattenzwang mehr

Die Eden Bar in der Liliengasse 2 in der Wiener Innenstadt blickt auf eine 106-jährige Geschichte zurück. Heinz Werner Schimanko hat die Bar 1978 von Gabor Kenézy übernommen. Er bestand auf Krawattenzwang und stellte Fotos prominenter Besucher in der Auslage aus. Die Wiener "Eden Bar" galt lange Zeit als Fixpunkt im mondänen Nachtleben der Hauptstadt. Seine Tochter Michaela Schimanko übernahm „die Eden“ nach seinem Tod 2005. Sie trug maßgeblich dazu bei, dass das Publikum jünger wurde und die Krawatten seltener.