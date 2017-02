In den USA bahnt sich unter Präsident Donald Trump ein neuer Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen der Regierung und zahlreichen Großstädten um den Umgang mit illegalen Immigranten an. Viele große Städte, darunter New York, Los Angeles und Chicago, sind nicht bereit, von Abschiebung bedrohte Personen der Einwanderungsbehörde zu übergeben. Trump will ihnen deshalb ihre Bundesgelder streichen.

Am Mittwoch stimmte der Senat des US-Bundesstaates Texas einem Gesetz zu, das seine Städte und Countys verpflichten soll, in Einwanderungssachen voll und ganz mit Bundesbehörden zu kooperieren. Insbesondere sollen illegale Immigranten, die – wegen eines sonstigen Vergehens – verhaftet wurden, für die Einwanderungsbehörde ICE auf deren Verlangen festgehalten werden. Das ist im konservativen Texas zwar fast überall ohnehin üblich, ausgerechnet in der Hauptstadt Austin aber seit kurzem nicht mehr. Sally Hernandez, die im November zum Sheriff von Travis County (zu dem Austin gehört) gewählt wurde, hat dieser Praxis ein Ende bereitet. Außerdem hat sie ihren Officers verboten, Personen nach deren Aufenthaltsstatus zu fragen.

Die erste Auseinandersetzung von vielen

Das neue Gesetz richtet sich deshalb vor allem gegen das Vorgehen der Polizei von Travis County. Nachdem ähnliche Vorlagen in den vergangenen Jahren bereits zweimal gescheitert sind, dürfte diese nun durchgehen. Nach dem Senat müssen noch Abgeordnetenhaus und Gouverneur zustimmen, was als sicher gilt. Alle drei Institutionen sind republikanisch dominiert. Countys, die weiter nicht kooperieren, sollen dann für alle durch nicht-abgeschobene Migranten begangenen Verbrechen haftbar gemacht werden und überdies Gelder des Bundesstaates verlieren. Die Auseinandersetzung in Texas ist wohl die erste von vielen ähnlichen in der Ära Trump. Denn Austin ist bei weitem nicht die einzige Stadt, die bei Abschiebungen nicht mitmacht.

"Sanctuary cities" (Zufluchtsstädte) werden jene Städte genannt, die mit verschiedenen Regelungen versuchen, von der Abschiebung bedrohte Bewohner zu beschützen. Dazu gehören vor allem besonders große Städte, in denen sich auch die meisten der rund elf Millionen illegalen Immigranten in den USA aufhalten. Der "Washington Post" zufolge widersetzen sich von jenen 168 Countys, in denen die meisten Illegalen leben, 69 den Festhalte-Anforderung der ICE, 99 leisten ihnen Folge. Zu jenen Countys, die nicht kooperieren, gehören auch die von New York, Los Angeles, Chicago, Miami, San Francisco, Las Vegas und Seattle. Die Großstädte sind in der Regel demokratische Hochburgen. Und ihnen untersteht, anders als in Österreich, auch die lokale Polizei. Teilweise werden die Polizeichefs auch eigens vom Volk gewählt. Im Fall von Sally Hernandez in Austin war das Nichtbefolgen der ICE-Anfragen eines ihrer zentralen Wahlversprechen.

Migranten sollen keine Angst vor Polizei haben

Befürworter der Vorgangsweise argumentieren, dass undokumentierte Immigranten jeden Kontakt mit der Polizei meiden würden, müssten sie befürchten, von dieser abgeschoben zu werden. Vorkommnisse in Migranten-Communitys würden der Polizei dann schlicht nicht gemeldet werden, was ihre Arbeit in den Städten deutlich schwerer mache. Auch der Zugang zu sonstigen städtischen Leistungen soll den in einer Stadt lebenden Migranten nicht verwehrt sein. Das Befolgen der Festhalte-Anordnungen sei für lokale Behörden außerdem freiwillig, wie Gerichte wiederholt festgestellt haben. Polizeibehörden und County-Gefängnisse, die mit der ICE kooperieren, halten Personen auf deren Anfrage hingegen solange fest, bis sie zur Abschiebung abgeholt werden.

Konflikte zwischen den Städten und Countys und der Regierung gab es in dieser Frage auch unter demokratischen Präsidenten wie Barack Obama. Unter Donald Trump werden sie aber deutlich intensiver sein. Trump hat im Wahlkampf zunächst versprochen, alle elf Millionen Illegalen abzuschieben (was unmöglich ist), später hat er die Zahl auf drei Millionen reduziert, eine nach wie vor unrealistisch hohe Zahl. Jedenfalls will er so viele Menschen wie möglich deportieren lassen – und die "sanctuary cities" stehen ihm dabei im Weg. Er drohte daher, ihnen "alle ihre Bundesgelder" zu entziehen. Doch ganz so einfach ist das nicht. Städte erhalten von der US-Regierung Geld für die verschiedensten Dinge, die meisten davon haben nichts mit Einwanderung und der Polizei zu tun. Alle zu streichen wäre wohl rechtswidrig.

New York werde seine Bewohner "beschützen"

Vor zwei Wochen wies Trump daher zunächst die Ministerien für Justiz und Heimatschutz per Dekret an, Zufluchtsstädten jene Gelder vorzuenthalten, die "nicht gesetzlich vorgeschrieben sind". Diese unklare Formulierung hat für viel Verwirrung gesagt, ihre realen Auswirkungen sind noch unklar. Bei großen Städten stammt außerdem meist nur ein kleiner Teil ihres Budgets aus Bundesgeldern, was die Drohwirkung von Trumps Anordnung beschränkt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat bereits in einer vielbeachteten Rede kurz nach Trumps Wahl im November klargemacht, dass seine Stadt alle ihre Bewohner beschützen werde und bereit sei, den Kampf mit der Trump-Regierung aufzunehmen.