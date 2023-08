Samy Deluxe und Hansi Hinterseer stürmen deutsche Charts

Rapper Samy Deluxe kann in Deutschland sein zweites Nummer-eins-Album feiern. Nach "SchwarzWeiss" (2011) schaffte er es nun mit "Hochkultur 2" an die Spitze, wie GfK Entertainment berichtete. US-Rapper Travis Scott ("Utopia") verwies er auf Platz zwei. Dahinter ein musikalisch harter Schnitt: Der Tiroler Schlagerstar Hansi Hinterseer steigt mit "Glaub an dich: Von Herzen das Beste" auf Platz drei ein.

Die kanadische Musiklegende Neil Young folgt mit "Chrome Dreams" auf Rang vier. Die Top Fünf knackt außerdem noch der deutsche Musiker Mo-Torres ("Heute war alles besser").

In den Single-Charts schaffen es Kontra K feat. Lana Del Rey mit "Summertime" direkt auf Platz eins und lösen den Dauerbrenner "Komet" (Udo Lindenberg & Apache 207, zweiter Platz) ab. Den dritten Platz behauptet "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian.