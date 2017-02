Mit zwei neuen Geräten aus der Notebook- und Tablet-Klasse will Samsung das Debakel um sein brandgefährliches Smartphone Galaxy Note 7 in Barcelona auf dem Mobile World Congress vergessen machen. Das neue Tablet Galaxy Tab S3, das Samsung am Sonntag vorstellte, soll sich mit hochwertigem Design und üppiger Ausstattung vor allem in der Oberklasse behaupten, die Apple mit seinem iPad dominiert.

Der Tablet-Markt war zuletzt unter Druck geraten, die Verkäufe gingen zurück. Im Premium-Markt hochwertiger Tablets sehe Samsung jedoch noch viel Luft nach oben, sagte Samsung-Manager Brandon Jung am Sonntag in Barcelona. Das Gerät mit Android-Betriebssystem ist sowohl auf Unterhaltung als auch auf Produktivität ausgerichtet.

Die Rückseite ist komplett in Glas gehalten. Der Amoled-Bildschirm soll Bilder detailgenau in brillanten Farben (HDR, High Dynamic Range) wiedergeben. Eingesteckt in eine Tastatur lässt sich das Gerät auch als Notebook-Ersatz nutzen. "Trotz der Herausforderungen, die der Tablet-Markt als Ganzes mit sich bringt, sehen wir eine deutliche Dynamik im Premium-Segment", sagte Martin Börner, Geschäftsführer von Samsung Deutschland.

Mit dem Galaxy Book stellte Samsung zudem ein sogenanntes Convertible vor, das mit Microsofts Betriebssystem Windows 10 und Intel-Prozessor (Kaby Lake) ausgestattet ist. Die Eingabe auf dem 10,6 Zoll großen Bildschirm erfolgt wahlweise über die Tastatur oder mit Hilfe eines Stiftes, der haptisch den Eindruck erwecken soll, tatsächlich auf Papier zu schreiben. Es lassen sich zwei separate Oberflächen - zum Beispiel für die private und die berufliche Nutzung einrichten, die sich mit einem seitlichen Wisch mit dem Finger sofort wechseln lassen. Klappt man die Tastatur zurück, wechselt das Display automatisch in den Tablet-Modus.

Mit seinem Phablet Galaxy Note 7 hatte Samsung im September ein beispielloses Debakel erlebt. Nach wiederholten Bränden nahm der Konzern das Gerät, das als Herausforderer für Apples iPhone 7 galt, schließlich komplett vom Markt, der Schaden wird auf umgerechnet fast 5 Milliarden Euro geschätzt. Laut Ergebnis einer umfangreichen Untersuchung waren die Brände aufgrund fehlerhafter Lithium-Ionen-Batterien aufgetreten.

Auf dem Mobilfunk-Kongress in Barcelona glänzt Samsung nun erstmals seit Jahren nicht mit einem neuen Smartphone-Modell. Das Galaxy S8 wird das Unternehmen voraussichtlich erst im April auf den Markt bringen. Abzuwarten bleibt, wie erfolgreich sich die Konkurrenten und vor allem die Newcomer aus China diese zeitliche Lücke zunutze machen.