Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Die 103. Salzburger Festspiele werden am Donnerstag um 11.00 Uhr in der Felsenreitschule in der Stadt Salzburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Zahlreiche Prominente aus der Politik werden als Ehrengäste erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend geht die Premiere der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" über die Bühne.

Bereits vor rund einer Woche startete das Festival mit der Ouverture Spirituelle und Michael Sturmingers Neuinszenierung des "Jedermann". Insgesamt sind 179 Vorstellungen an 43 Tagen vom 20. Juli bis 31. August an 15 Spielstätten geplant. Das Hamlet-Zitat "Die Zeit ist aus den Fugen" steht heuer als Motto über dem Festspiel-Programm.

Die offizielle Eröffnung wird live auf ORF2 und 3sat übertragen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Der ehemalige "Jedermann"-Darsteller Cornelius Obonya hat dazu aufgerufen, zu Beginn der Grußworte von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) als Protest gegen die schwarz-blaue Landesregierung den Saal zu verlassen. Zudem könnte es wie bereits bei der Premiere des "Jedermann" zu Störaktionen von Klimaaktivisten kommen.