Moretti ab Sonntag wieder als "Jedermann"

Der "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen kann ab kommendem Sonntag, 19. August, wieder wie geplant über die Bühne gehen: Tobias Moretti, der wegen einer Lungenentzündung pausieren musste, ist dann wieder wie gewohnt in der Titelrolle zu sehen, teilten die Festspiele am Donnerstagnachmittag mit. Der Tiroler musste damit insgesamt fünf Aufführungen aussetzen.

Philipp Hochmair hatte den Part nach Morettis plötzlicher Erkrankung übernommen und stand am Donnerstag der Vorwoche bereits 30 Stunden nach der Anfrage von Schauspielchefin Bettina Hering auf der Bühne, wo sein Auftritt heftig bejubelt wurde. Dank kam heute nicht nur von den Festspielen, sondern vom genesenen "Jedermann" selbst: "Von Herzen danke ich den Kollegen mit ihrem großen Einsatz, Philipp Hochmair für sein hasardeurhaftes Einspringen, den Salzburger Festspielen für ihre unglaubliche Solidarität und dem Publikum und all den Menschen von überall, die mir mit einer solchen Fülle von Empathie fast noch mehr die Luft genommen hätten. Wir sehen uns am Domplatz", wird Moretti in der Aussendung zitiert.

Nach kommendem Sonntag wird Moretti in diesem Sommer noch zwei weitere Male als "Jedermann" zu sehen sein, und zwar am 21. und am 27. August.