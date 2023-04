Salzburg-Wahl: Sondersendungen im ORF und bei Privatsendern

Am Sonntag geht in Salzburg die dritte Landtagswahl des Jahres über die Bühne. Auch diese wird intensiv vom Fernsehen begleitet, wobei sowohl im ORF als auch bei ServusTV, Puls 24 und oe24.tv diverse Sondersendungen eingeplant sind. Um 17 Uhr steht da wie dort eine erste Hochrechnung am Programm, später treffen bei mehreren Sendern Spitzenkandidatinnen und -kandidaten sowie Bundespolitikerinnen und -politiker ein.

Der ORF startet seine Wahlberichterstattung am Sonntag um 15.30 Uhr mit einer "ZiB Spezial: Wahl 23" auf ORF 2. Durch die vierstündige Live-Sendung führen etwa Susanne Höggerl und Tobias Pötzelsberger. Eingeplant sind ein Rückblick auf den Wahlkampf, aktuelle Berichte aus den Wahllokalen und Schaltungen zu den Parteien. Um 17 Uhr ist eine erste Hochrechnung angesetzt. Politikwissenschafter Peter Filzmaier steht in gewohnter Manier für die Analyse der Ergebnisse bereit, Christoph Hofinger vom SORA-Institut ordnet die Hochrechnungen betreffend ihrer Genauigkeit ein. Um 18 Uhr soll eine Reaktionsrunde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten stattfinden, um etwa 18.25 Uhr eine Runde mit Reaktionen von Vertretern aus der Bundespolitik.

Der Salzburger Privatsender ServusTV startet um 16.45 Uhr eine Wahlsondersendung, kurz nach 17 Uhr gibt es eine Hochrechnung des OGM-Instituts und anschließend Reaktionen und Interviews aus den Wahlzentralen der Parteien. In Schwerpunktsendungen bei den "Servus Nachrichten" um 18 Uhr und 19.20 Uhr gibt es weitere Hochrechnungen wie auch Reaktionen und Analysen. Zum Abschluss ist die Wahl nochmals Thema der Diskussionssendung "Links.Rechts.Mitte - Duell der Meinungsmacher" um 21.55 Uhr.

Puls 24 startet am Sonntag um 9 Uhr in den Wahltag und begleitet dabei zunächst die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zur Stimmabgabe. Durch den Tag führen bei dem Nachrichtensender Corinna Milborn und Meinrad Knapp. Wie bei der Konkurrenz steht um 17 Uhr eine Hochrechnung an, die von ARGE Wahlen geliefert wird. Peter Hajek und Thomas Hofer stehen für die Analyse bereit. Die Spitzenkandidaten treffen um 18.30 Uhr aufeinander, Bundespolitiker aller fünf Parlamentsparteien um 20.15 Uhr. Bei ATV findet der Wahltag Eingang in die Nachrichtensendungen "ATV Aktuell" um 19.20 Uhr und "ATV Aktuell: Die Woche" um 22.25 Uhr.

Bei oe24.tv der Mediengruppe Österreich ist die Salzburger Landtagswahl von 8 bis 23 Uhr Thema. Durch den Tag führen etwa Wolfgang Fellner und Niki Fellner, wobei neben Schaltungen zur Stimmabgabe und in die Wahlzentralen zahlreiche Livegäste im Studio die Wahl und Hochrechnungen näher beleuchten sollen.