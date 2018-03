Salzburg-Wahl - Landeswahlbehörde bestätigt: Neun Listen treten an

Die Kandidaten für die Salzburger Landtagswahl am 22. April stehen fest: Sieben Parteien - ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, FPS, NEOS und Hans Mayrs Liste SBG - werden landesweit am Stimmzettel stehen, zwei nur in einzelnen Wahlbezirken. Den längsten Stimmzettel gibt es im Flachgau, dort reichten alle neun Bewerber bis 14. März die nötigen Unterstützungserklärungen ein.

Die Christliche Partei CPÖ kann nur im Bezirk Flachgau (Salzburg Umgebung) gewählt werden, weil nur dort die 100 Unterstützungserklärungen gesammelt wurden. Nur in der Stadt Salzburg und im Flachgau wird die Wahlplattform KPÖ Plus antreten, gab Wahlleiter Michael Bergmüller nach der Sitzung der Landeswahlbehörde am Montag bekannt.