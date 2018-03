Salzburg-Wahl: NEOS-Wahlauftakt über den Dächern der Altstadt

Beflügelt von guten Umfragewerten sind am Freitagabend auch die NEOS offiziell in den Wahlkampf für die Salzburger Landtagswahl am 22. April gestartet. Die liberale Partei strebt - nach Vorarlberg, Wien, Niederösterreich und Tirol - auch in Salzburg den Einzug ins Landesparlament an. Spitzenkandidat NAbg. Sepp Schellhorn hat schon im Vorfeld angekündigt, dass er gerne auch Landesrat werden möchte.

Eingeladen haben die Pinken ins Restaurant "M32" über den Dächern der Altstadt, das Schellhorn genauso betreibt wie vier weitere Gastronomiebetriebe im Bundesland und das zu Beginn der Veranstaltung mit rund 100 - vielfach jungen - Besuchern gefüllt war. Unterstützung kam auch von der Bundespartei: NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz. Gleich zu Beginn des Abends bat Schellhorn die weiteren Kandidaten auf die Bühne, bevor Strolz zur Rede ansetzte.

Geplant war für die Veranstaltung auch eine Live-Einlage von Schellhorns "Schikanöser Kunst": Aus Ärger über die Bürokratie, die ihn als Unternehmer begleitet, verbrennt er Behördenbescheide, rührt die Asche zu Farbe und bringt das "Beamtengrau" zu Papier. Mit dem Verkauf der "Schikanösen Kunst" soll Geld für den Wahlkampf aufgebracht werden. Für heute war die Versteigerung eines live gemalten Werkes geplant.