Salzburg nach 2:0-Sieg bei WSG an der Tabellenspitze

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat in der 13. Bundesliga-Runde einen Pflichtsieg eingefahren und sich zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze gesetzt. Die Salzburger gewannen am Samstag mit Mühe 2:0 (1:0) bei der WSG Tirol und liegen zwei Punkte vor Sturm Graz, das erst am Sonntag beim LASK antritt. Der WAC setzte sich im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt klar mit 4:0 (2:0) durch, Austria Wien bezwang Austria Lustenau 1:0 (0:0).

Klagenfurt behielt trotz der Niederlage den vierten Tabellenplatz, während sich die Wolfsberger von Platz acht auf sieben verbesserten. Die Wiener Austria ist nun Sechster, für die beiden Clubs am Tabellenende ergab sich keine Veränderung: Tirol steht auf dem vorletzten Platz, Lustenau trägt nach dem saisonübergreifend 14. Liga-Spiel ohne Sieg in Folge weiter die Rote Laterne.