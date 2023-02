Salzburg mit 3:1-Sieg in Tirol - Wiener Austria verliert

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat seinen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze der Fußball-Bundesliga am Sonntag behauptet. Die Salzburger setzten sich bei der Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag bei der AS Roma trotz sechs Umstellungen in der Startformation bei der WSG Tirol mit 3:1 (1:0) durch. Die Wiener Austria bezog mit 0:1 (0:1) bei Aufsteiger Austria Lustenau die erste Niederlage unter Neo-Trainer Michael Wimmer und hängt auf Rang sechs fest.