Salzburg feiert 7:0-Schützenfest gegen Schlusslicht Lustenau

Red Bull Salzburg hat in der 20. Runde der Fußball-Bundesliga den höchsten Pflichtspielsieg in der Trainer-Ära von Gerhard Struber (seit August 2023) eingefahren. Am Samstag schoss der Titelverteidiger den Letzten Austria Lustenau mit 7:0 aus dem eigenen Stadion in Wals-Siezenheim und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Sturm Graz auf fünf Punkte aus. Der LASK musste eine 0:1-Heimniederlage gegen den WAC verdauen, Altach verlor zu Hause gegen Hartberg 1:2.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber kehrte nach der jüngsten Durststrecke zum gewohnten 4-4-2-System mit Mittelfeld-Raute zurück. In den drei Pflichtspielen nach der Winterpause, darunter zwei 1:1 in der Liga, hatte er auf eine Dreierabwehr gesetzt. Das 7:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Lustenau gibt ihm recht. Die Treffer vor 8.891 Zuschauern erzielten Fernando im Doppelpack (4., 32.), Maurits Kjaergaard (18.), Oscar Gloukh (54.) und Karim Konate (72.). Dazu kamen Eigentore von Matheus Lins (13.) und Matthias Maak (88.). Für den lange verletzten Fernando waren es die ersten Ligatore seit mehr als einem Jahr, im Februar 2023 traf er ebenfalls zweimal gegen Lustenau. Es war Salzburgs bereits achter Zu-Null-Sieg in Serie gegen die Vorarlberger.

Der LASK läuft weiter dem ersten Sieg 2024 nach. Am Samstag verloren die drittplatzierten Linzer nicht nur ihr Heimspiel gegen den WAC mit 0:1, sondern auch den eben erst zurückgekehrten Torjäger Robert Zulj mit Rot (27.) und ihren Sechser Ivan Ljubicic, der sich ohne Fremdeinwirkung verletzte. Die Kärntner kamen dank eines von Thierno Ballo (14.) verwerteten Foul-Elfmeters ihrem Ziel Meistergruppe hingegen noch näher. Sie liegen zumindest bis zum Sonntag einen Punkt vor Rapid bzw. zwei vor der Austria auf Rang sechs.

Auch der TSV Hartberg hat mit dem ersten Erfolg im Frühjahr einen wichtigen Schritt Richtung Meistergruppe getan. Beim SCR Altach lagen die Oststeirer nach einem Treffer von Mike Bähre (40.) zurück, in der zweiten Halbzeit sorgten Dominik Frieser (67.) und Donis Avdijaj (84.) aber für die Wende zum 2:1-Auswärtserfolg des Tabellenvierten, der nur noch einen Zähler hinter dem LASK liegt. Die Vorarlberger mussten die gesamten zweiten 45 Minuten nach einer Roten Karte für Gustavo Santos (45.+2) zu zehnt bestreiten. Sie bleiben in der Tabellenzehnter.

Am Sonntag steigt neben dem Wiener Derby Rapid gegen Austria (17.00 Uhr) auch die Partie von Sturm bei der WSG Tirol. Austria Klagenfurt empfängt Blau-Weiß Linz (jeweils 14.30 Uhr).