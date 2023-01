Salzburg, Innsbruck fixieren Tickets für ICE-Viertelfinale

Meister Red Bull Salzburg und die Innsbrucker Haie haben am Sonntag vorzeitig die Tickets für das Viertelfinale der ICE Hockey League gelöst. Die Salzburger gewannen in der 45. Runde bei den Vienna Capitals mit 3:1, während die Tiroler auch das vierte Saisonduell mit Olimpija Ljubljana für sich entschieden, diesmal mit 5:2. Das Kärntner Derby zwischen dem KAC und dem VSV ging mit 3:2 an die Gäste. Die Villacher gewannen erstmals seit sieben Jahren wieder in Klagenfurt.

Der bisher letzte Sieg des VSV beim Erzrivalen datierte vom 2. Februar 2016. Die Gäste machten durch frühe Treffer von Anthony Luciani (4.) und Robert Sabolic (6) klar, dass sie diese lange Durststrecke beenden wollten. Arturs Kulda erhöhte in der 33. Minute auf 3:0. Zwar kam der lange Zeit schwache KAC durch Treffer von Rok Ticar (39.) und Fabian Hochegger (58.) noch einmal heran. Doch am Ende feierten die Blau-Weißen ihren 145. Sieg im 346. Derby. In der Tabelle sicherte der VSV Rang vier ab, während die Klagenfurter auf Rang sieben einen Zähler hinter den Capitals bleiben und somit derzeit den Weg über das Pre-Play-off gehen müssten.

Meister Salzburg ging unterdessen nach einem torlosen ersten Drittel in Wien durch Peter Schneider in Führung (31.). Die Capitals glichen jedoch umgehend durch James Sheppard in Überzahl aus (33.). Im Schlussdrittel sorgten Ali Wukovits (56.) und Mario Huber (59.), der ins leere Tor traf, für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Für Salzburg war es der sechste Sieg in Serie, gleichbedeutend mit der Viertelfinal-Qualifikation.

Das war vorher schon dem HC Bozen gelungen. Der Südtiroler Tabellenführer mühte sich in Graz bei den 99ers zu einem 2:1-Erfolg nach Penaltys. Im Shootout behielten die Italiener nach 16 Penaltys mit 2:1 die Oberhand. Daniel Mantenuto verwandelte den letzten Penalty für den HCB und sicherte seinem Team den siebenten Sieg in Folge.

Innsbruck fand in Laibach zügig den Weg auf die Siegerstraße. Corey Mackin, Nico Feldner und Daniel Leavens schossen eine 3:0-Führung für die Gäste heraus. Von dem Rückstand erholten sich die Slowenen nicht mehr, sie kassierten die achte Niederlage in Folge. Unterdessen feierte der HC Pustertal einen 4:1-Auswärtserfolg bei den Black Wings Linz. Die elftplatzierten Wölfe sicherten sich damit im Kampf um einen Top-10-Platz, der zum Pre-Play-off berechtigt, drei äußerst wichtige Punkte. Die Südtiroler liegen nur mehr einen Zähler hinter Asiago und zwei hinter den Graz99ers.