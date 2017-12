Salzburg im EL-Sechzehntelfinale gegen Real Sociedad

Österreichs Serien-Double-Gewinner Red Bull Salzburg trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League auf Real Sociedad San Sebastian. Dies ergab die am frühen Montagnachmittag vorgenommene Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon. Spieltermine sind der 15. und 22. Februar, wobei das Rückspiel in Salzburg stattfindet.

Die Auslosung des Europa-League-Sechzehntelfinale hat am Montag in Nyon folgende Paarungen ergeben (Spieltermine 15. bzw. 22. Februar):

Real Sociedad - FC SALZBURG

Borussia Dortmund (Trainer Stöger) - Atalanta Bergamo

Nizza - Lok Moskau

FC Kopenhagen - Atletico Madrid

Spartak Moskau - Athletic Bilbao

AEK Athen - Dynamo Kiew

Celtic Glasgow - Zenit St. Petersburg

SSC Napoli - RB Leipzig (Trainer Hasenhüttl, Sabitzer, Ilsanker, Laimer)

Roter Stern Belgrad - ZSKA Moskau

Olympique Lyon - Villarreal

Partizan Belgrad - Viktoria Pilsen (Ivanschitz)

FC Steaua Bukarest - Lazio Rom

Ludogorez Rasgrad - AC Milan

Astana - Sporting Lissabon

Östersund - Arsenal

Olympique Marseille - Sporting Braga

Weitere Termine:

Achtelfinale am 8. bzw. 15. März

Viertelfinale am 5. bzw. 12. April

Halbfinale am 26. April bzw. 3. Mai

Finale am 16. Mai in Lyon