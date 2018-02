Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Europa-League mit Borussia Dortmund zu tun.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der achtfache deutsche Meister und Champions-League-Sieger 1997 wird vom Wiener Peter Stöger trainiert und eliminierte in der Runde der letzten 32 Atalanta Bergamo.

© imago/Kirchner-Media Dortmund-Trainer Peter Stöger

Spieltermine sind der 8. und 15. März, wobei das Rückspiel in Salzburg stattfindet.