Jeder EU-Gipfel hat "sein Foto". Geht es nach der Twitter-Community, dann hat auch das Salzburger Treffen der EU-Staats- und Regierungschef sein Motiv bereits gefunden. Noch in der Nacht machte ein Bild vom abendlichen Dinner der Regierungschefs die Runde, das vor den berühmten Arkaden der Felsenreitschule wie ein klassisches pittoreskes Gemälde wirkte.

Während sich manche an eine Séance oder ein sinistres Treffen im Stile der James Bond-Geheimorganisation Spectre erinnert fühlten, erkannte das Gros der Twitter-User vor allem Anklänge an das weltbekannte Filmmusical "Sound of Music", das Österreichs Bild vor allem im angelsächsischen Raum über Jahrzehnte geprägt hatte. Einzelne Szenen des preisgekrönten Musicals spielten in der Felsenreitschule, und in einer anderen Szene sangen die Trapp-Kinder zum Abschied "So long Farewell". So mancher zog da gleich einen Konnex zur aus der EU scheidenden britischen Premierministerin Theresa May.

Mit "Sound of Music"-Vergleichen könnte es übrigens auch am Donnerstag weitergehen, wenn die Staats- und Regierungschefs zum Familienfoto im Mirabellgarten - vor dem Ansichtskarten-Hintergrund der Festung Hohensalzburg - zusammenkommen, wo für das Mitte der 1960er-Jahre verfilmte Hollywoodmusical die berühmte "Do-Re-Mi"-Szene gedreht wurde.