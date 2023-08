Salzburg in CL-Gruppe gegen Inter, Benfica und Real Sociedad

Red Bull Salzburg bekommt es bei seiner fünften Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase in Folge erneut mit starken Gegnern zu tun. Der ganz große Name blieb Österreichs Fußball-Meister bei der Auslosung am Donnerstag in Monaco aber erspart, geht es doch in der Gruppe D gegen Portugals Meister Benfica Lissabon, Vorjahres-Finalist Inter Mailand mit ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic und den spanischen Club Real Sociedad.

Arnautovic wechselte erst vor zwei Wochen innerhalb Italiens von Bologna zu Inter, wo er bereits vor mehr als 13 Jahren unter Vertrag gestanden war. Die Vorsaison in der Serie A schloss das Team von Trainer Simone Inzaghi auf den dritten Platz ab. Im Champions-League-Endspiel im Juni unterlagen die "Nerazzurri" Manchester City mit 0:1. Anfang August verlor Salzburg daheim ein Testspiel gegen die Mailänder bei zeitweise strömendem Regen mit 3:4.

Bei Benfica ist Roger Schmidt Trainer, der Deutsche war von 2012 bis 2014 in derselben Funktion bei Salzburg und führte den Verein 2014 zum Titel. Im Viertelfinale der abgelaufenen Saison hatte Inter Benfica ausgeschaltet, die Portugiesen bekommen also die Möglichkeit zur Revanche. Der baskische Club Real Sociedad aus San Sebastian gibt nach neun Jahren Absenz sein Champions-League-Comeback. Auch gegen Benfica und Inter hat Salzburg in der Gruppenphase zuvor nicht gespielt.

Salzburg befand sich in Lostopf drei und vermied dadurch Begegnungen mit Schachtar Donezk, das seine Heimspiele in Hamburg austrägt, AC Milan, SC Braga, PSV Eindhoven, Lazio Rom, FC Kopenhagen und Roter Stern Belgrad. Die nominell am stärksten besetzte Gruppe ist F mit Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan und Newcastle United. In Gruppe G erwischte Titelverteidiger Manchester City RB Leipzig (mit dem Österreicher-Trio Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald), Roter Stern (Aleksandar Dragovic) und Young Boys Bern als Konkurrenten.

Bayern München (Konrad Laimer) trifft in Pool A auf Manchester United, FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. In Gruppe C spielt Italiens Meister Napoli, Real Madrid (David Alaba), SC Braga und Debütant Union Berlin (Christopher Trimmel). Auch die Gruppe C mit Europa-League-Gewinner FC Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven und RC Lens (Kevin Danso) verspricht spannende Duelle.

In der Gruppenphase wird in sechs Runden bis zum 12./13. Dezember gespielt, los geht es am 19./20. September. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. In der abgelaufenen Saison war für Salzburg dort im Sechzehntelfinale gegen den späteren Finalisten AS Roma Endstation. Das Endspiel der Champions League steigt am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London.

Ab 2024/25 ist das bekannte Champions-League-Format mit Gruppenphase Geschichte. 36 Clubs spielen dann in einem Ligen-System mit acht Spielen gegen acht verschiedene Gegner um den Einzug ins Achtelfinale. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 kämpfen in Play-offs um den Einzug in die Runde der besten 16.