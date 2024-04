Salzburg gewinnt Cinel-Debüt - LASK unterliegt Hartberg

Red Bull Salzburg und Sturm Graz liefern sich zur Halbzeit der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel. Die Salzburger gewannen am Sonntag beim Debüt von Trainer Onur Cinel das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 4:2 und lösten die punktgleichen Steirer, die am Freitag Rapid 1:0 bezwungen hatten, wieder auf Platz eins ab. Der LASK verlor daheim gegen Hartberg 1:3 und konnte sich im Kampf um Rang drei nicht von Rapid absetzen.

Eine Woche vor dem direkten Duell liegen Salzburg und Sturm punktegleich bei je 35 Zählern, Salzburg hat aufgrund der direkten Duelle die Nase vorne. Luka Sucic (5.) legte gegen Klagenfurt vor 9.555 Zuschauern für Salzburg vor, Andy Irving (31.) traf per Foul-Elfmeter zum nur wenige Minute währenden Ausgleich. Oskar Gloukh (34.) und Karim Konate (35., 44.) stellten die Weichen für Salzburg bis zur Pause auf Sieg. Konate übernahm mit seinen Saisontoren 12 und 13 die Führung in der Torschützenliste. Max Besuschkow (52.) verkürzte in der zweiten Hälfte noch für die Kärntner Austria, die ihrerseits hinter Hartberg auf den sechsen Platz zurückfiel. In der englischen Woche geht es am Mittwoch nun mit verändertem Heimrecht in Klagenfurt in die Retourpartie.

Der LASK hat eine Woche nach dem erfolgreichen Debüt des Trainerduos Thomas Darazs und Maximilian Ritscher mit einer enttäuschenden Leistung eine unerwartete Heimniederlage kassiert. Jürgen Heil (22.) und Maximilian Entrup (44.) legten noch in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg der Steirer. Nach dem Anschlusstreffer für die Linzer durch Florian Flecker (57.) stellte Dominik Prokop (75.) nur 40 Sekunden nach seiner Einwechslung den Endstand her. Die Chance zur Revanche bietet sich den Oberösterreichern am Mittwoch in Hartberg. Im Kampf um Tabellenplatz drei liegt der LASK nun mit 24 Punkten knapp vor Rapid (22) und Hartberg (21).